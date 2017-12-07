Zarrab'ın uçağına el konuldu!

Halen ABD'de yargılanan Reza Zarrab'ın tüm şirketlerine 1 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı. Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu'ndaki MNG Jet'e ait hangara geldi. Uçağa el konuldu.
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