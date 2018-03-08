Zeytin Dalı'nda 48. gün bilançosu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 48'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 55 oldu

Zeytin Dalı'nda 48. gün bilançosu açıklandı

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 48'inci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 115'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 55 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

CİNDERES BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Afrin'e bağlı Cinderes belde merkezi, günlerdir sürdürülen çatışmaların ardından ele geçirildi. Yerel kaynaklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes'teki çatışmaların devam ettiğini aktardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afrin #zeytin dalı #tsk
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