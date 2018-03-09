Zeytin Dalı'nda 49. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 49'uncu gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 149 oldu

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 49'uncu güne girildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 94'ü son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 149 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA



'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden arındırıp, kontrol altına aldı.





TSK VE ÖSO'DAN MERYEMEN KÖYÜNE OPERASYON



'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'e ilerleyişi devam ediyor. Birlikler, son olarak Afrin'in Meryemen köyünü teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı. Bölgeden sık sık çatışma sesleri duyulurken, köydeki teröristlere ait hedefler de Türk jetlerinin hava bombardımanıyla vuruldu. Köydeki teröristler, daha önce ÖSO kontrolüne geçen Mezra köyüne de havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, TSK VE ÖSO'nun Meryemen köyünün teröristlerden arındırılmasına yönelik operasyonu devam ediyor.





17 NİSAN BARAJI DA KONTROL ALTINDA



TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin ile Azez ilçelerinin suyunun karşılandığı 17 Nisan Barajı ve barajın bulunduğu Büyük Halobu köyünü de teröristlerden temizleyerek, kontrolü ele geçirdi. İlçenin adını aldığı Afrin Çayı üzerine kurulu baraj gölünün çevresindeki mağaralarda gizlenen teröristlere yönelik operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.