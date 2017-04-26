Zor şartlarda yaşayan o aileye yardım yağdı. Artık yüzleri gülüyor

Antalya'da ikisi engelli 7 çocuğunu, engelli maaşıyla kiralık ve doğru dürüst eşyası bulunmayan gecekonduda ayakta tutmaya çalışırken, kapılarını Suriyelilere de açan aileye, kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşlardan destek geldi. 40 yaşındaki Fatma Demir, 7 yıldır sadece gözlerini hareket ettirebilen oğlunun iyileşeceğine yönelik umut ışığı doğduğunu söyledi

Fatma Demir, eşinden boşandıktan sonra ikisi engelli, biri siroz hastası 7 çocuğunun daha iyi şartlarda yaşaması için Antalya'ya yerleşti. Kiralık gecekonduda engelli çocuklarının maaşlarıyla geçimini sürdüren Fatma Demir, kapılarını parkta yaşayan Suriyeli aileye de açtı. Tek isteği trafik kazasında yaralanıp 7 yıldır yatağa mahkum olan oğlu İbrahim Aslan'ın tekrar ayağa kalkması olan Fatma Demir'in sesinin DHA aracılığıyla duyurulmasının ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden duyarlı vatandaşların yanı sıra Antalya'daki kamu kurumları devreye girdi.



İBRAHİM'İN TEDAVİSİ İÇİN DOKTORLAR DEVREDE



Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Halis Bilden, ailenin isteklerini İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne ileterek destekte bulunulmasını istedi. AFAD öncülüğünde ekipler aileyi evlerinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de adres değişikliğiyle Fatma Demir'in kesilen engelli bakım aylığını tekrar güncelledi. Kesinti nedeniyle aileye bugüne kadar ödenmeyen engelli bakım aylığının toplamı olan 7 bin lira mayıs ayında ailenin hesabına yatırılacak. Okula devam eden iki çocuğa da proje kapsamında ayda 600'er lira olmak üzere 2 yıl boyunca ödeme yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü ise trafik kazası sonrası yatağa mahkum olan İbrahim Aslan'ın kayıtlarını inceleyerek evde sağlık hizmeti verilmesi programına aldı. Doktorlar Aslan'ı, evde fizik tedavi hizmeti programına da dahil etti.



SURİYELİ AİLE KİRALIK EVE ÇIKTI



AFAD ekipleri parkta yaşayan Suriyeli aileyi de başka illerdeki mülteci kamplarına yerleştirme teklifinde bulundu. Suriyeli aile tarım işlerinde çalıştıklarını belirterek bu teklifi kabul etmedi ve iki gün önce yardımsever Fatma Demir'e komşu bir gecekondu kiraladı.



Anne Fatma Demir, kendilerine destek olanlara ve devlet kurumlarına teşekkür etti. Oğlunun iyileşeceğine yönelik içinde bir umut doğduğunu dile getiren Demir, “Suriyeli aile de kiralık eve çıktı. Çok şükür onlar da kurtuldu" dedi.