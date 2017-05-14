Zübeyde Hanım sualtında anıldı

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, asılsız iddialarla yıpratılmak istenen Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım için Anneler Günü'nde Saros Körfezi'nde dalış yaptı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a çok büyük saygı duyduklarını belirten 15 kişilik dalgıç grubu Saros'un 25 metre derinliğinde üzerinde Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı bulunan 'Bir anne tüm dünyaya değiştirebilir' yazılı pankart açtı. Kadın dalgıçlar Elif Çalışkan, Hande Uçan, Melek Mutluay, Berna Alamehmet, Elçin Gürer'in tuttuğu Zübeyde Hanım posteri sualtında ilginç görüntüler oluşturdu.Kaynak: DHA
Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, "Bizler Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin tüm kazanımlarının korunması, Kurtuluş Savaşı'nda batan gemilerdeki şehitlerimiz ve tüm değerlerimiz için dalışlar yapıyoruz. Asılsız iddialarla Zübeyde Hanım'ı lekeleyemeye çalışanlara en güzel cevabı suyun altında nefesimizle verdik. 19 Mayıs'ta da gençlerle birlikte Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle dalacağız ve ulu önderimizin gözlerini sualtından çıkartacağız" dedi.
Zübeyde Hanım'ın posterini tutan 5 kadından Melek Mutluay ise "Anneler Günü'nde kendi annemiz kadar Atatürk'ü bize armağan eden Zübeyde Hanım'ı da hatırlamak ve onu unutmadığımızı göstermek istedik" dedi.
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