İzmir'de hava durumu

İzmir'de yağmur yerini soğuk havalara bıraktı. Peki bu soğuklar ne zamana kadar sürecek?

Hafta başında etkili olan sağanak yağış İzmir'de yerini soğuk havaya bıraktı. Yağmur sonrası buz gibi bir hava ile karşı karşıya kalan İzmirli son üç gündür soğuk havalarla mücadele ediyor.



Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İzmir'de hava sıcaklığı yarından itibaren biraz yükselecek. Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığı 16 derece olarak görülürken, bu sıcaklık gece ise 6 dereceye kadar düşecek.



Pazar günü ise 14 derece bir sıcaklık İzmirlileri bekliyor. Pazar günü gece ise biraz daha soğuk olacak ve hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşecek.



Pazar gününden itibaren havalar tekrardan soğumaya başlayacak. Pazar günü gündüz en yüksek sıcaklık 12 derece olarak tahmin edilirken, gece ise üç dereceye kadar düşecek.



İzmir yeni haftaya ise güneşli ama yine 12 derece bir hava sıcaklığı ile başlayacak. Pazartesi günü gece ise 0 dereceye kadar düşecek.



Salı günü de güneşli ama soğuk bir hava yaşayacak olan İzmir'i perşembe günü ise yağmurlu bir hava bekliyor.