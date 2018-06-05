İzmir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin diğer otomobillere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

İzmir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
05 Haziran 2018 Salı 09:37

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Menderes-Gümüldür Karayolu, kırsal Şaşal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ş.Ç.'nin (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AAF 378 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce Selim Kaplan yönetimindeki 35 EMC 72 plakalı otomobile, ardından da 35 DD 4097 ve 35 ABN 948 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, Kaplan yönetimindeki otomobilde bulunan 6 yaşındaki Nehir Pala öldü. Yaralanan sürücü Selim Kaplan, Ayşe Pala, Deniz Pala ve İlknur Çelen ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza
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