Mahir Polat: Aliağa'ya baharın geldiğini görüyoruz

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz'la birlikte Aliağa'da esnaf ve halkla buluştu. Halkın sorunlarını ve yerel yönetimlerden beklentilerini dinleyen Polat, "Aliağa'ya bahar gelmiş, doğa yenilenmiş. İnanıyoruz ki Martın sonunda belediye de yenilecek" dedi.

Başta esnaf olmak üzere her kesimden halkla buluşan Polat, CHP'nin yerel yönetim anlayışını da anlattı. Polat, "Hoşgörülü ve saygılı, hakça paylaşan, hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler istiyoruz. Yoksulluğu yenen, üreten ve istihdam yaratan, ulaşım ve altyapı sorunlarını çözmüş kentler istiyoruz" dedi.

Her kesimden yurttaşın ayakta kalma mücadelesi verdiğine değinen Polat, "Bu hafta sonu yapılacak seçim değişen rejimin ilk seçimi. Bu nedenle çok önemli. Esnafımız, sanayicimiz, yurttaşımız her kesimden insanın nefes alması gerekiyor. İnanıyoruz ki bu seçim değişimin öncüsü olacak" diye konuştu.