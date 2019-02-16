Özcan Durmaz: Pazarcıyı eziyetten kurtaracağız

CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz, Helvacı’da esnaf ve pazar yerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinledi. Durmaz, "Pazarcıları eziyetten kurtaracağız" dedi.

CHP Aliğa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz, Helvacı’da yaptığı esnaf ve pazaryeri ziyaretlerinin ardından yeni kurulan kapalı pazaryeri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama öncesi gezdiği Helvacı pazaryerinde pazarcı esnafı Durmaz’a şikayetlerini anlatarak çözüm için yardımcı olmasını istedi. Bir pazarcı esnafı şikayetlerini “Belediye pazaryerini büyük bir gelir kapısı, biz pazarcıları da darphane olarak görüyor. Büyük bir karla bize satmaya çalışıyor. Zaten belediye şirkete devretmiş, şirket de istediği gibi at koşturmaya çalışıyor. Köşelere ayrı, ara tezgahlara ayrı, çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Şu anda hem helvacı halkı hem de pazarcı esnafı mağdur durumda. Karşımızda muhatap da bulamıyoruz. Belediyeden yetkili bir merciden gelip açıklama yapan kimse yok. Pazaryerinin yapıldığı yer de yanlış. Vatandaşın kolay ulaşabileceği bir yerde değil. Bununla ilgili dilekçe de verdik ama sesimizi duyan olmadı.” diyerek dile getirdi.

Pazaryeri hâlâ açılmadı

Pazaryeriyle ilgili sıkıntıları bildiğini ve takip ettiğini belirten Özcan Durmaz “Helvacı’daki düzensiz ve konforsuz pazar yerini gezdik, çekilen sıkıntıları bir kez daha yerinde gördük. Biz, burada bir kapalı pazar yeri ihtiyacı olduğunu yıllar öncesinden beri gördük, söyledik. CHP Aliağa İlçe Başkanı olarak görev yaptığım dönemde bu ihtiyacı dile getirip belediye meclisine önerge olarak sunduk. Belediyenin buna ayıracak kaynağı yok diye kabul etmediler. Kaynak sağlanması için borçlanma yetkisi verdik. Şakran ve Helvacı kapalı pazaryeri için, Şakran sahil düzenlemesi ve bir de çöp kamyonu ekleyelim dediler, kabul ettik. Hepsi için 7 milyon lira borçlanma yetkisi verdik. Verilen yetkinin ertesi günü de belediye bu krediyi çekti. 2016 yılından beri de sadece Helvacı Pazaryeri ve Şakran sahil düzenlemesi dışında bir şey yapılmadı. Helvacı pazar yeri de ne yazık ki hâlâ kullanıma açılamadı.” dedi.

Kapalı olmalı

Bu çağda 'Kapalı pazar yeri kuralım mı?' diye sormanın abes olduğunu ifade eden CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Durmaz “Bu pazar yeri, halkın konforlu alış veriş yapabilmesi için, pazarcı esnafımız toz toprak içinde, yağmurda, çamurda, soğukta kalmadan hizmet verebilsin diye, daha sağlıklı koşullarda satış yapılabilsin diye kuruldu. Kapalı pazaryeri mutlaka her yerde kurulmalı. Ancak bunu yaparken alışveriş yapacak olan halka, esnafa sorulmadan yapılmamalıydı. Bu pazaryerini ben yapıyor olsaydım, önce vatandaşımızla konuşur, esnafımızın görüşünü alır, gerekiyorsa referandum yaparak yer tespitini de ona göre belirlerdim. İşletmesini de asla bir şirkete vermezdim. Belediye hizmetleri kamu hizmetidir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşa hizmet götürmek için yapılır. Pazaryerinin hem yapımı hem de işletme sorumluluğu belediyelerdedir. Devlet bu işi belediyelere bir görev olarak vermiştir.” şeklinde konuştu.

Fahiş bedeller

Pazar tezgahları için istenen toptan ve yüksek ücretlerin pazarda satılan malların fiyatını etkilediğini söyleyen Özcan Durmaz “Pazarcı esnaf pazar tezgahına yüksek kiralar öderse, bunun maliyetini sattığı ürünün fiyatından çıkartmaya çalışacaktır. Bu maliyeti de sonuçta vatandaş öder. Yani aslında belediyenin istediği yüksek ücretler pazarcının değil, vatandaşın cebinden çıkmaktadır. Oysa pazar yerleri yönetmeliğine göre pazaryerlerini belediye işletir ve tezgahlardan ancak işgaliye bedeli alabilir. Öyle toptan üç yıllık, beş yıllık satmak, pazarlık yapmak, ihaleye çıkarmak gibi işler doğru işler değildir. Pazaryerini şirkete devrettiğinizde, şirketin insafına kalırsınız. Sosyal belediyecilik alanında verilen hiçbir hizmet özelleştirilemez.” dedi.

Yer seçimi yanlış

Aliağa Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazaryerinin yer seçimini de eleştiren Durmaz “Ben kapalı pazaryeri seçiminin isabetsiz olduğunu gördüm. Bu konuyla ilgili pek çok şikayet de geldi. Ben seçildiğimde, belki bir süre mevcut yeri kullanabiliriz. Sonrasında daha uygun yerde yenisini yapıp yapılmış olanı da farklı işler için değerlendiririz. Kuracağımız pazaryerinde öncelikle mevcut, yıllardır burada satış yapan esnafımıza yer vereceğiz. Pazaryerleri yönetmeliğine göre alınması gereken haftalık işgaliye ücretinden fazlasını da almayacağız. Bunu da üç beş yıllık toptan değil, aylık toplayacağız. Bu ücret de metrekare başına 2.5 liradır. Pazarcı esnafımızın tezgâhındaki malın bedeli belli. Buna karşılık istenen bu fahiş fiyatların kabul edilebilmesi mümkün değildir. Helvacılı hemşerilerimizi ve pazarcı esnafımızı bu eziyetten kurtaracağız.” diye konuştu.