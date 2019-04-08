Tunç Soyer, KHK ile atılan öğretmenleri zabıta yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden atılan öğretmenlerin sorununa çözüm buldu. Zabıtaların genellikle uzman çavuşlardan oluştuğunu ifade eden Soyer, 'Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Zabıtanın öğretmen olması, belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak' dedi

Halil Özcan - Yerel seçimlerde AK Parti Adayı Nihat Zeybekci'ye büyük fark atarak Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, İzmir Kitap Fuarı'nda 'Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?' konulu söyleşiye katıldı. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de bir değişim başladığını ifade eden Soyer, "Bu değişim en azından şunu gösterdi, bu hikaye ilelebet sürmeyebilirmiş, başka bir şey mümkünmüş. İlk kez herkes bu umudu paylaşmaya başladı Türkiye'de. Sadece 3 büyük şehirde değil, Türkiye'nin her yerinde bu umut büyümeye başladı. Bu şahane bir şey. Bizler kolay kolay umutlanmayız, ama bir kez umutlandık mı da zarar görsün istemeyiz, umudumuza toz konsun istemeyiz. Biz de bunu yapacağız. Umudumuzu büyütmek için elimizden geleni yapacağız. Bedel ödemek gerekirse buna da hazırız. Yeter ki umudumuza toz konmasın" diye konuştu.

Çemkirmeyen siyaset dili

CHP ve müttefiki İYİ Parti'ye atıfta bulunarak kullanılan siyaset dilinin etkisine dikkat çeken Soyer, "Paçadan çekiştirmeyen, başkaları gibi parmak sallayıp çemkirmeyen, aşağılamayan, üstten bakmayan, kucaklayıcı bir dilin mümkün olduğunu gösterdik. Siyasetin dili o kadar yıpratıcı, o kadar ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı ki normalde günlük hayatta bu dil kullanılmıyor. Biz bu tuzağa düşmedik. Yeni bir şeyin başladığını göreceğiz hep birlikte" dedi.

Vatandaş cebinden takip edebilecek

Demokrasiyi dijitalleştirmeye mecbur olduklarını kaydeden Soyer, şöyle devam etti: "Demokrasiyi teknolojiyle dijitalleştirerek kentin sokaklarına, yukarı mahallerine, arka sokaklarına ulaştırmak zorundayız. Demokrasi, üretim kadar odaklanacağımız alan olacak. Bu konuda çok somut birkaç hedefimiz var. Belediyenin bütçesi cep telefonu taşıyan ve aplikasyonu yükleyen herkesin cebinde olacak. Belediyenin harcamaları, ihaleleri, kazananı ve buna benzer her şey vatandaşın cebinde olacak. Rotamız demokrasi ve üretim olacak."

Yeni projelerden bahsederken KHK mağduru öğretmenlerden bahseden Soyer, "Zabıta memurları genellikle uzman çavuşlardan oluşur. Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Bu o kadar çok şeyi değiştirecek ki. Seyyarın arabasını kamyonetin arkasına öyle atmayacaklar artık. Zabıtanın öğretmen olması, belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak. Bunun gibi çok şey var" dedi.

Psikolog Eda Ede'nin kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin çözümü konusunda sorusunu cevaplayan Soyer, "Sadece maaşlı personelle çözülecek mesele değil. Bu kentte bu vicdanı taşıyan çok insan var. Çok fazla eğitimli insanımız var. Bu kadınları o gönüllülerle buluşturmamız lazım. İşin anahtarının bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.