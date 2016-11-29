81 kişinin bulunduğu uçak düştü, 76'sı öldü

İçinde Brezilya takımının oyuncularının da olduğu uçak düştü

Brezilya Serie A ligi ekiplerinden Chapecoense'yi, Kolombiya'daki Güney Amerika kupası finaline götüren uçak düştü. Uçaktaki 81 kişiden 76'sı hayatını kaybetti. Kazadan sadece 3 futbolcu sağ olarak kurtuldu. Enkaz görüntüleri de ortaya çıktı. Uçağın ciddi şekilde parçalandığı görülüyor.



Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, Bolivya'dan kalkan ve Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında dağlık bölgeye düşen uçakta, 40 kişillik Chapecoense kafilesi de bulunuyordu.



Medellin Uluslararası Havalimanı'na inmesi planlanan İngiliz yapımı BAe 146 tipi uçak, 72 yolcu ve dokuz mürettebat taşıyordu.



Kolombiya polisinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, uçaktaki 76 kişi hayatını kaybetti, beş kişi kurtuldu.



Kurtulan futbolcular arasında 27 yaşındaki sol bek Alan Ruschel de bulunuyor. Yerel basın, Ruschel'in ambulansla hastaneye ulaştırıldığını bildirdi. Brezilya basını, kurtulan diğer iki ismin ise kaleciler Danilo ve Jakson Follmann olduğunu duyurdu.



Uçakta yan yana oturan Ruschel ve Danilo'nun kalkıştan dakikalar önce bir video çekerek, Snapchat’te paylaştığı ortaya çıktı. Ancak Danilo yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kurtulan diğer iki kişinin ise Brezilyalı gazeteci Rafael Gobbato ve Ximena Suárez adlı hostes olduğu belirtildi.



Kulüp başkanı ve başkan yardımcısını da taşıyan uçakta yaklaşık 20 gazeteci olduğu bildirilmişti.

