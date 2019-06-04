Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında bayram namazı sonrası mezarlıkta toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşıp yakınlarının kabirleri başında dua etti.
Sağlık Bakanlığınca, bayram ziyaretlerinde ikramlar tüketilirken dikkat edilmesi, aşırıya kaçılmaması, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutulmaması uyarısında bulunuldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki turistik Çamlıbel Mahallesi'nde bölge halkının atalarından kalma eserleri satışa sunduğu "antika pazarı" kuruldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı, bayramda yaşanan trafik terörüne karşı önce halkı uyardı, sonra halkla bayramlaştı. İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının açıkladığı 20 kör noktaya dikkat çekerek önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce lotus çiçeği hem gölün suyunu temizliyor hem de manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını büyülüyor.
AK Parti İzmir Milletvekili, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa’da katıldığı bayramlaşma töreninde partililere seslenerek, “İstanbul’da ne kadar eş, dost, akraba ve tanıdık varsa onlara ulaşıp, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım’a destek isteyip dua edelim” dedi.
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