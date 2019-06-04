İdam cezası istismarın üstünü örter 10 Mayıs 2019, 09:46 Sosyal Hizmet Uzmanı ve emekli Adli Görüşmeci Seher Dere Ülgen Halil Özcan - Türk Ceza Kanuna göre cinsel istismar vakalarında sanığa verilen cezanın yeterli miktarda olduğunu belirten Sosyal Hizmet Uzmanı ve emekli Adli Görüşmeci Seher Dere Ülgen, idam söylentilerinin...

Lezzet danışmanı ve döner ustası Serkan Mutlu 03 Mayıs 2019, 08:42 Döneri küreselleştirdi Doğancan Bingöl - Türk dönerini 15 ülkeye tanıtan lezzet danışmanı ve döner ustası Serkan Mutlu, dünyanın çeşitli yerlerinde her yaştan döner tutkunu kişilerin beğenisini topluyor. Lezzet danışmanı...

Tire Kent Müzesi Müdürü Edip Adanalı 19 Nisan 2019, 08:03 Yerinde duramayan bir müze yarattık Doğancan Bingöl - Tire Kent Müzesi, 'Yaşayan ve Yenilenebilen' tarzı ile her zaman canlı kalmayı başarıyor. Müze Müdürü Edip Adanalı, müzecilik geçmişi olmamasına rağmen yurt içi ve dışındaki örnekleri...

Uluslararası Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Gudrun Yngvadonittir 12 Nisan 2019, 08:11 İyilik için araç olmak istiyoruz Doğancan Bingöl - İzmir Lions Kulüpleri önceki hafta önemli bir konuğu ağırladı. Derneği Dünya Başkanı İzlandalı Gudrun Yngvadonittir, İzmir'in kanaat önderleri ile görüştü. Amaçlarının tüm dünyaya...