40 yıllık Gediz mücadelesi
EGE
37 dakika önce

40 yıllık Gediz mücadelesi
Oteller dolunca kamplarda yoğunluk
EGE
1 saat önce

Oteller dolunca kamplarda yoğunluk
Bornova’da kursiyerlerden dans ve müzik ziyafeti
KÜLTÜR SANAT
1 saat önce

Bornova’da kursiyerlerden dans ve müzik ziyafeti
AK Partili eski yönetici FETÖ sanığının öldürülmesinde 6 tutuklama
İZMİR
1 saat önce

AK Partili eski yönetici FETÖ sanığının öldürülmesinde 6 tutuklama
1 yılda 16 binden fazla kaçak göçmen
EGE
1 saat önce

1 yılda 16 binden fazla kaçak göçmen
Egeli ihracatçılar çifte bayram yaptı
EKONOMİ
3 saat önce

Egeli ihracatçılar çifte bayram yaptı
Hayko Cepkin, Selçuk'a fahri hemşehri oldu
İZMİR
3 saat önce

Hayko Cepkin, Selçuk'a fahri hemşehri oldu
İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
İZMİR
1 gün önce

İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
Öykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildi
GÜNDEM
1 gün önce

Öykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildi
İzmir’de suya indirim
İZMİR
1 gün önce

İzmir’de suya indirim
Karma eğitimin ihlalini mahkeme aydınlatacak
İZMİR
1 gün önce

Karma eğitimin ihlalini mahkeme aydınlatacak
30 yıldır özgürlüğün peşinde
KÜLTÜR SANAT
1 gün önce

30 yıldır özgürlüğün peşinde
İzmir'de aranan 12 kişi yakalandı
İZMİR
2 gün önce
Eski eşin yüzüne kezzap
GÜNDEM
2 gün önce
Cevizli baklavada ekmek ve hamur kırıntılı hile
GÜNDEM
2 gün önce
Nazım Hikmet, şiirleriyle anıldı
Nazım Hikmet, şiirleriyle anıldı
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Tatilde adrenalin tutkunları uçaktan paraşütle atladı
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İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
SAĞLIK Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
SPOR Altınordu, İzmir’e iki kupayla döndü
Altınordu, İzmir’e iki kupayla döndü
GÜNDEM Öykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildi
Öykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildi
İZMİR Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Haberler
Bilecik'te mezarlıkta bayramlaşma...
Bilecik'te mezarlıkta bayramlaşma...
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında bayram namazı sonrası mezarlıkta toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşıp yakınlarının kabirleri başında dua etti.
İkramları tüketirken aşırıya kaçmayın
İkramları tüketirken aşırıya kaçmayın
Sağlık Bakanlığınca, bayram ziyaretlerinde ikramlar tüketilirken dikkat edilmesi, aşırıya kaçılmaması, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutulmaması uyarısında bulunuldu.
Kazdağları'nın eteklerinde 'antika...
Kazdağları'nın eteklerinde 'antika...
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki turistik Çamlıbel Mahallesi'nde bölge halkının atalarından kalma eserleri satışa sunduğu "antika pazarı" kuruldu.
Önce uyarı, sonra kutlama
Önce uyarı, sonra kutlama
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı, bayramda yaşanan trafik terörüne karşı önce halkı uyardı, sonra halkla bayramlaştı. İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının açıkladığı 20 kör noktaya dikkat çekerek önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.
Eber Gölü'nde muhteşem lotus manzarası
Eber Gölü'nde muhteşem lotus manzarası
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce lotus çiçeği hem gölün suyunu temizliyor hem de manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını büyülüyor.
AK Partili Kırkpınar: Binali Yıldırım'a...
AK Partili Kırkpınar: Binali Yıldırım'a...
AK Parti İzmir Milletvekili, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa’da katıldığı bayramlaşma töreninde partililere seslenerek, “İstanbul’da ne kadar eş, dost, akraba ve tanıdık varsa onlara ulaşıp, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım’a destek isteyip dua edelim” dedi.
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23 Haziran'da tüm sahiller kapalı!
23 Haziran'da tüm sahiller kapalı!
İzmir'in yeni başkanları
İzmir'in yeni başkanları
Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi
Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi
Türk gelinlikleri İzmir'de moda rüzgarı estirdi
Türk gelinlikleri İzmir'de moda rüzgarı estirdi
Fotoğraflarla Toskana
Fotoğraflarla Toskana
Yazarlar
Murat B. BABAOĞLU
Murat B. BABAOĞLU 04 Haziran 2019, 08:40
Süper Lig 2018 – 2019
Süper Lig’de geride kalan sezon değişik bir heyecana sahne oldu. Aklımda yer eden konuları sıralayım. VAR Video Assistant Referee, Türkçe adıyla Video Yardımcı Hakem Sistemi… Teknolojiden her zaman yana olmuşumdur....
Nurşen HACIEYÜPOĞLU
Nurşen HACIEYÜPOĞLU 04 Haziran 2019, 09:08
Farkındalık yaratmak için!
Haber Ekspres olarak sağlık ve sanat konularına büyük önem verdiğini, verdiğimizi biliyorsunuz. Bu nedenle bugün son gelişmelerle sağlık konularını ele almaya çalışacağım. Eminim çoğumuz bilmiyoruz;...
Video Galeri
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İzmir'e yeni enerji kaynağı
İzmir'e yeni enerji kaynağı
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Röportajlar
Yeni vergiler getirilemez çünkü ödeme gücü kalmadı
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Selahattin Karakaş 03 Haziran 2019, 09:32
Yeni vergiler getirilemez çünkü ödeme gücü kalmadı
Halil Özcan - İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Selahattin Karakaş, Türkiye'de devletin gelir elde etmesi için yeni vergilerin gündeme gelemeyeceğine dikkat çekti. Karakaş, "Yeni vergiler gelecek...
Her 1 milyon yolcu, 3 bin istihdam sağlıyor
TAV Ege Bölge Müdürü Erkan Balcı 30 Mayıs 2019, 16:49
Her 1 milyon yolcu, 3 bin istihdam sağlıyor
Doğancan Bingöl - TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, havalimanının şehir ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirterek, "Her 1 milyonuncu yolcu için en az 3 bin istihdam artışına denk geliyor. Havalimanını...
Kimsenin arka bahçesinde değil, demokrasinin ön bahçesindeyiz
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 24 Mayıs 2019, 09:28
Kimsenin arka bahçesinde değil, demokrasinin ön bahçesindeyiz
Halil Özcan - İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, YSK'nın İstanbul seçiminin iptaliyle iligili 250 sayfalık gerekçeli kararının hukuki değil, siyasi bir metin olduğunu söyledi. Yücel, "Oylar çalındı...
Endüstri 4.0 treninde yerimizi eğitim belirler
İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD SD2 Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci 17 Mayıs 2019, 09:25
Endüstri 4.0 treninde yerimizi eğitim belirler
Halil Özcan - İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD SD2 Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, Türkiye'nin eğitim sistemini değiştirerek Sanayi 4.0 yarışına katılabileceğini söyledi. Türkiye'nin...
Sosyal Hizmet Uzmanı ve emekli Adli Görüşmeci Seher Dere Ülgen
İdam cezası istismarın üstünü örter 10 Mayıs 2019, 09:46
Sosyal Hizmet Uzmanı ve emekli Adli Görüşmeci Seher Dere Ülgen
Halil Özcan - Türk Ceza Kanuna göre cinsel istismar vakalarında sanığa verilen cezanın yeterli miktarda olduğunu belirten Sosyal Hizmet Uzmanı ve emekli Adli Görüşmeci Seher Dere Ülgen, idam söylentilerinin...
Döneri küreselleştirdi
Lezzet danışmanı ve döner ustası Serkan Mutlu 03 Mayıs 2019, 08:42
Döneri küreselleştirdi
Doğancan Bingöl - Türk dönerini 15 ülkeye tanıtan lezzet danışmanı ve döner ustası Serkan Mutlu, dünyanın çeşitli yerlerinde her yaştan döner tutkunu kişilerin beğenisini topluyor. Lezzet danışmanı...
Kutuplaşma, sevgi dili ve kitapla aşılır
İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ 25 Nisan 2019, 16:36
Kutuplaşma, sevgi dili ve kitapla aşılır
Gönüllü olarak İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanlığı'nı yürüten Puğ, bir kitap kurdu. Kitap okuma alışkanlığını babasından aldığını anlatan Puğ, 'Babam, okuyun para kazanın demezdi. Okuyun, vatana...
Yerinde duramayan bir müze yarattık
Tire Kent Müzesi Müdürü Edip Adanalı 19 Nisan 2019, 08:03
Yerinde duramayan bir müze yarattık
Doğancan Bingöl - Tire Kent Müzesi, 'Yaşayan ve Yenilenebilen' tarzı ile her zaman canlı kalmayı başarıyor. Müze Müdürü Edip Adanalı, müzecilik geçmişi olmamasına rağmen yurt içi ve dışındaki örnekleri...
İyilik için araç olmak istiyoruz
Uluslararası Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Gudrun Yngvadonittir 12 Nisan 2019, 08:11
İyilik için araç olmak istiyoruz
Doğancan Bingöl - İzmir Lions Kulüpleri önceki hafta önemli bir konuğu ağırladı. Derneği Dünya Başkanı İzlandalı Gudrun Yngvadonittir, İzmir'in kanaat önderleri ile görüştü. Amaçlarının tüm dünyaya...
Şükran Otel'in sahibi Nuri Kamiloğlu
Basmane'nin babası 05 Nisan 2019, 08:00
Şükran Otel'in sahibi Nuri Kamiloğlu
Doğancan Bingöl - Hizmet sektörünü hayatının merkezine almak zordur. Şükran Otel'in sahibi Nuri Kamiloğlu, bunu başaran nadir insanlardan biri. Kamiloğlu, bu çalışmasını 40 küsür yıldır yürüttüğü...