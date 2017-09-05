Alışveriş yapıyordu, birden doğurdu!

Çin’de hamile bir kadın alış veriş yaptığı sırada sokağın ortasında doğum yaptı. Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan video sosyal medyada hızla yayıldı

Çinli kadının sokağın ortasında doğum yaptığını gören vatandaşlar bir sandalye getirerek yere karton serdi. Görüntülere bakılırsa kadın, acil gelmeden önce doğum yaptı. Gelen sağlık çalışanı yeni doğan bebeği beze sarıyor.



Videonun sonunda kadının bir elinde bebek diğerinde çantalarla yoluna devam ettiği görülüyor.