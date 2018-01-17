Araba, binanın 2. katına saplandı!

Geçtiğimiz günlerde kaza yaparak bir binanın 2. katına saplanan aracın fotoğrafı büyük ilgi çekmişti. ABD'de yaşanan o kazanın video görüntüleri de ortaya çıktı

ABD'nin Kalifornia eyaletinde gerçekleşen bir kazadan sonra çekilen fotoğrafta, aracın bir binanın 2. kat duvarına saplanıp orada kaldığı görülüyordu. Büyük yankı uyandıran fotoğraf, "Bu araba oraya nasıl çıktı" sorusunu da gündeme getirmişti.



Sürücünün yaralı olarak kutartıldığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Videoda aracın, kontrolünü kaybettikten sonra o hızla banketten sekip 2. katın duvarına saplandığı görüldü.