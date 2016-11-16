Bir çocukla fuhuş yapan rahip tutuklandı

İtalya’da, bir çocukla 50 euro karşılığı cinsel ilişkiye giren rahip tutuklandı

Aralık ayında Catanzaro kentinde işlenen bir cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemeleri, Katolik bir din adamının da içinde bulunduğu fuhuş şebekesini ortaya çıkardı.



Telefon dinlemelerinde, Vibo Valentina kasabasında görev yapan 35 yaşındaki rahip Felice La Rosa ve emekli olan diğer bir kişinin, Bulgaristan vatandaşı M.I.’nın, 50 euro karşılığında 15 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girme teklifini kabul ettiği belirlendi.



Rahip ile diğer iki şüphelinin, yabancı uyruklu olduğu belirtilen “çocuğu fuhşa teşvik etmek” ve “reşit olmayan bir kızla para karşılığında fuhuş yapmak” suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildiği bildirildi.