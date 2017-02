Hitler'in telefonu diyerek satılan telefon sahte mi?

Hitler 'in savaş döneminde kullandığı ve milyonlarca insanın ölümünün emrini verdiği telefon geçtiğimiz günlerde satılmıştı. O telefonun sahte olduğu iddiaları ortaya çıktı



İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler'in kullandığı iddia edilen telefon, geçtiğimiz günlerde yapılan açık artırmada 243 bin dolara satılmıştı. Telefonun orjinalinin siyah olduğu ve sonradan kırmızıya boyandığı belirtilmişti. Telefonun üzerinde Hitler'in isminin başharfleri de vardı.Ancak konuyla ilgili ilginç bir açıklama geldi. Frankfurt Müzesi’nin İletişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Frank Gnegel, Hitler'in telefonu olarak satılan telefonun ona ait olmadığını iddia etti.1881 yılından bu yana üretilen telefonların bulunduğu müzede başkanlık yapan Gnegel, Siemens & Halske firması tarafından üretilen telefonun ahizesinin İngiliz üretimi olduğunu açıkladı. Bu telefonun bu şekilde üretilmiş bir telefon olmadığını da belirten Gnegel, telefonun daha sonra İngiltere'de monte edilmiş olabileceğini öne sürdü.Telefonun ahizesi ile gövdesinin uyumlu olmadığını da dile getiren Gnegel, ahizenin özel olarak üretilmiş olduğu iddialarını ise kabul etmiyor. İngiltere'deki bir firmanın Hitler için özel ahize üretmiş olma ihtimalinin de saçma olduğunu belirten Gnegel, telefonun kırmızıya boyanmış olmasının da sahteliğinin kanıtı olduğunu söyledi.Siemens'in o dönemlerde Hitler için kırmızı telefon da üretebilecek durumda olduğunu belirten Gnegel, Hitler'in kullandığı her şeyin üstün kalite olduğunu ancak telefonunun bu kadar özensiz olmasının da saçma olduğunu savundu.Hitler'in yanında telefonunun sürekli taşıdığı, gittiği her yere götürdüğü iddialarını da değerlendiren Gnedel, o dönem her yerde telefon olduğunu, taşınabilir telefonun olmadığını belirterek 'Neden yanında taşısın ki?' sorusunu sordu.Milyonlarca kişini ölümünün emrinin verildiği telefon olarak iddia edilen telefon, en tehlikeli silahlar bölümünde açık artırmaya çıkarılmıştı. 100 bin dolar ile satışa sunular telefon, 243 bin dolara alıcı bulmuştu. Alıcının kimliği ise gizli kalmıştı.