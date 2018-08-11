İran'dan Trump'a tepki: Utanç verici

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurdu

İran'dan Trump'a tepki: Utanç verici
11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:55

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Zarif, "Daha önce komşularımızın yanındaydık,  bundan sonra da durmaya devam edeceğiz" dedi.

NATO müttefiki Türkiye'ye uyguladığı ekonomik baskılardan mutluluğunu dile getiren Trump'ın davranışını "utanç verici" olarak tanımlayan Zarif, "ABD, yaptırım ve zorbalık bağımlılığını tedavi etmeli, yoksa tüm dünya sözlü kınamaların ötesine geçip ABD'yi buna zorlayacak" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iran #iran destek #türkiye #trump
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