İran Meclisi'ndeki kriz bitti. Kadın kılığında girmişler

İran parlamentosuna silahlı saldırıda bulunan 4 terörist öldürüldü, rehine krizi sona erdi. Saldırganların meclise kadın kılığında geldikleri ortaya çıktı

İran İçişleri Bakanlığı saldırganların meclise ana kapıdan kadın kılığında girdiğini ve binanın tamamen kuşatıldığını açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra, dört teröristin öldürüldüğü duyuruldu ve rehine eylemi bitti.



İran devlet televizyonu, saldırganların 4 kişi olduğunu ve 8 kişinin yaralandığını duyurdu. İran basını saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 4 kişinin rehin alındığını duyurdu. Press TV, İran parlamentosunda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kendini patlattığını bildirdi.



MECLİSTE KENDİSİNİ PATLATTI

KADIN KILIĞINDA GELDİLER



SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Meclise saldırı gerçekleştiren ve daha sonra 4 kişiyi rehin alan saldırgan ilk etapta polis tarafından kuşatıldı. Yanında 4 rehine bulunduğu ifade edilen saldırgan daha sonra üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi. Fars Haber Ajansı, 4'üncü katta bulunan saldırganın çevresinin polisler tarafında sarıldığını açıklamıştı. Saldırganın yanındaki rehinelerin akibeti henüz bilinmiyor.Saldırganların meclise kadın kıyafetleri giyerek geldikleri ifade edildi.Terör örgütü DEAŞ, İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde düzenlenen saldırıyı üstlendi. DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "Tahran'ın merkezindeki Meclis ve Humeyni Türbesi saldırısını İslam devleti savaşçıları yaptı." ifadesi kullanıldı.