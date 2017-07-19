Kayıp çiftin cesedi 75 yıl sonra buzullar eriyince ortaya çıktı!

1942 yılında aniden ortana kaybolan çiftin cesedi, 75 yıl sonra buzulların içinde bulundu

Olay İsviçre Alplerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre bir teleferik çalışanı buzulların arasında bir kütle gördü. Çalışan kütleyi önce taş kümesi sandı ancak yakından bakınca sırt çantasını ve su şişesini gördü. Daha sonra ise bunun iki kişiye ait cesetler olduğunu fark etti.



2 bin 600 metre yükseklikte bulunan cesetlerin 1942 yılında birden bire ortadan kaybolan Marcelin ve Francine Dumoulin çiftine ait olduğu tahmin ediliyor. 7 çocuk sahibi olan çift, 1942 yılında birden bire ortadan kaybolmuş. Çiftin bir buzul yarığına yuvanladığı burada da buz tabakalarının altında donarak öldükleri tahmin ediliyor. Buz kütlesi eriyince de çiftin cesedi ortaya çıktı.





Çiftin en küçük çocuğu ise şuan 79 yaşında. Olayı duyduğunda gözyaşlarına boğulan kadın, bütün yaşamları boyunca ailelerini aradıklarını söyledi. Ancak bölgede 1925 yılından itibaren 280 kişinin kayıp olduğu ihbarı var. Bu yüzden bulunan kişilerin tahmin edilen çift olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılacak.