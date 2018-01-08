Metroya iç çamaşırı ile bindiler!

ABD'de bir grup, kara rağmen metroya iç çamaşırlarıyla binerek bir geleneği devam ettirdi

ABD'de 17 yıldır düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliğine bu yıl da katılım yoğun oldu. İlk İmprove Everywhere grubu tarafından düzenlenen etkinlik ilgi gördü ve dünyanın birçok yerine yayıldı.



Bu sene de eylemciler eksi 10 derece soğuğa rağmen şaşkın bakışlar arasında metroda pantolonlarını çıkardılar. Yarı çıplak bir şekilde yolculuk yapan eylemciler daha sonra diğer metrolara da binerek daha çok kişinin dikkatini çekmeye çalıştılar.





Eylemciler her şey normalmiş gibi davranırken, onları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kendilerine neden pantolonunun çıkardığını soranlara ise eylemciler, 'Küresel ısınmayı protesto ediyorum, pantolonumu giymeyi unuttum, pantolonum ıslandı, çok üşüdüm çıkardım' gibi yanıtlar verdi.



2 saatten fazla bir süre iç çamaşırı ile yolculuk eden eylemciler daha sonra ise o şekilde metrodan çıkarak karlı havada iç çamaşırlarıyla dolaşmaya başladılar. Eylemciler son olarak sözleştikleri bir barda buluştular ve eyleme burada devam ettiler.





Pantolonsuz eylemcilere bu yıl da polis müdahale etmedi. Daha önce yapılan bir eyleme polis müdahale etmiş ve göstericileri gözaltına almıştı. Açılan davada ise yargıç pantolonsuz dolaşmanın yasaya aykırı olmadığını belirtmiş ve gözaltına alınanları serbest bırakmıştı. O günden bu yana da polis bu eyleme müdahale etmiyor.