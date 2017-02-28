Öcalan posteri önünde yemin!

ABD’nin yaptığı silah yardımlarıyla büyüttüğü YPG’nin alt birimi HXP’nin eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Öcalan’ın posterleri altında yemin etti.

ABD ’nin yaptığı silah yardımlarıyla büyüttüğü YPG ’nin alt birimi HXP’nin eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Öcalan ’ın posterleri altında yemin etti.



YPG’nin yerel birlikleri

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin altında yapılanan Öz Savunma Güçleri (HXP) farklı bölgelerde asker eğitmeye devam ediyor. ABD’nin yaptığı silah yardımlarıyla büyüttüğü YPG’nin alt birimi HXP’nin eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Abdullah Öcalan’ın posterleri altında yemin etti. Daha önce bu grubun eğitimlerde giydiği ABD Ordusu’na ait tişörtler de tartışma konusu olmuştu.Ana görevi YPG’nin ele geçirdiği bölgelerdeki yerel garnizonları kurmak olan HXP, Suriye’de YPG’nin hakim olduğu bölgelerde örgütleniyor. HXP özellikle Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında açtığı koridorun doğusunda kalan ve YPG hakimiyetindeki Rojava ile bağlantısı kesilen Afrin’de asker sayısını büyütmeye çalışıyor. HXP Ocak ayı içinde de farklı gruplara askeri eğitim vererek savaşa gönderdi. South Front analiz sitesi HXP’ye 6 Ocak’ta 850 gönüllünün 45 günlük askeri eğitim almak için katıldığını bildirdi. (Vatan)