TIR, Noel pazarına daldı: 12 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel pazarına dalan TIR insanları ezdi. En az 12 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın başkenti Berlin’in kalbi sayılan tarihi Yıkık Kilise’nin yakınındaki bir Noel pazarına dalan TIR dehşet saçtı. Polis ve itfaiye yetkililerinin yaptığı açıklamalarda, olayda en az 12 kişi yaşamını yitirirken, 50’nin üzerinde yaralı olduğu kaydedildi.



Ölenlerin büyük bölümünün pazarda çalışan tezgahtarlar olduğu da edinilen bilgiler arasında. Polis Berlinlileri terör saldırısına karşı uyardı.



TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI, YANINDAKİ ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ



Saldırının ardından kaçan TIR şoförü yakalanırken, yanındaki kişi öldürüldü.



Alman basını, TIR'ın Polonyalı sahibinin, aracın şoförü ile Pazartesi saat 16.00'dan itibaren irtibatının kesildiğini açıkladığını yazdı. Saldırganın kimliğiyle ilgili birçok spekülasyon yapılırken, Alman İkinci Kanalı ZDF, kesin olmamakla birlikte TIR ile Noel pazarına saldıran kişinin Afgan kökenli olabileceğini haberinde duyurdu. Şüpheli olay yerinden iki kilometre uzakta Cumhurbaşkanı Sarayı Bellevue yakınlarında yakalandı



Alman basınındaki haberlerde, TIR şoförünün, Almanya'ya geçtiğimiz Şubat ayında bir mülteci olarak giriş yaptığı kaydedildi. Tagesspiegel gazetesi şüphelinin küçük suçlar nedeniyle poliste kaydı olduğunu ancak bilinen bir 'terör örgütü bağlantısı' olmadığını bildirdi.



Söz konusu TIR'ın Polonya'da bir şantiyeden çalınmış olabileceği şüphesinin bulunduğu ve bu konuda incelemelerin devam ettiği duyurulan açıklamalarda, TIR'ın içinde ölü bulunan kişinin Polonya vatandaşı olduğu kaydedildi.



DEAŞ TEHDİT ETMİŞTİ



Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde dururken, yapılan ilk açıklamada, “Kaza değildi. Kasıtlıydı” denildi. Berlin’deki olay, geçtiğimiz temmuz ayında Fransa’nın Nice kentinde meydana gelen ve DEAŞ’ın üstlendiği terör saldırısını akıllara getirdi. Bastille Günü’nü kutlayan kalabalığın arasına dalan TIR, 86 kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırı daha sonra DEAŞ tarafından üstlenilmişti. DEAŞ geçtiğimiz mart ve nisan aylarında da Almanya’yı terör saldırılarıyla tehdit etmişti.



Almanya'da geçtiğimiz günlerde ise 12 yaşındaki bir çocuğun, Ludwigshafen kentindeki bir Noel pazarına bombalı saldırı düzenlemeye çalıştığı bildirilmişti. Alman polisi bu saldırıyı son anda önlemişti.