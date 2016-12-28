Türkiye El Bab'ta 3T taktiği ile ilerleyecek. Peki 3T nedir?

Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de El Bab'a kadar ilerledi. Güvenlik uzmanları bölgedeki operasyonla ilgili açıklama yaptı

Türkiye, DEAŞ'ı temizlemek amacıyla Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı başlattı. Harekat kapsamında Türk askeri ve ÖSO üyeleri El Bab'a kadar ilerledi. Güvenlik uzmanları El Bab için 3T taktiği uygulanacağını söyledi. 3T taktiği ise Tank, top ve tosun olarak açıklandı.



TSK ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri El Bab'ı kuşattı. Ancak El Bab içinde hala DEAş militanları bulunuyor. O yüzden şimdi sıra sokak çatışmalarına geldi. Ancak DEAş'lı teröristler her yeri bomba tuzaklarıyla çevirdi. DEAŞ'lıların taşları bile oyup içine bomba koyarak sokaklara yerleştiridiği öğrenildi. Bu yüzden askerlerin çok daha dikkatli bir şekilde bölgede ilerlemesi gerekiyor. Bu yüzden bölgeye yeni askeri birlikler de yönlendirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan güvenlik uzmanları bu bölgede de Cizre, Nusaybin ve Sur'daki gibi 3T taktiğinin uygulanacağını söyledi. Yani Tank, top ve tosun. Sokak çatışmalarında üstünlük kurmak için tanklar kullanılacak. Top ise ZMA adı verilen doçka tarzı bir silah. Güvenlik güçlerinin Tosun olarak değerlendirdiği ise zırhlı kepçeler.



Zırhlı kepçeler özellikle yolun altına döşenen EYP'lerde etkili oluyor. Bu kepçeler zırhlı olduğu için ateşten etkilenmiyor ve yolları kazarak gittiği için de EYP'lerin etkisi azalıyor.





Bugüne kadar Fırat Kalkanı operasyonunda ise 40 askerimizi şehit verdi. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'den de yine 500 komando birliğimiz bu bölgeye sevk edildi. (Vatan)