Zarrab davasında Türkiye'den tanıklar dinlenecek!

ABD'yi dolandırma, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı yeniden yargıç karşısına yıktı

Brooklyn Metropolitan cezaevinde kalan Reza Zarrab bej renkli mahkûm üniforması ile Manhattan Metropolitan cezaevinde kalan Ahmet Atilla da lacivert renkli mahkum üniformasıyla ayak bileklerinden zincirli olarak duruşmaya çıkarıldı. Haklarında 95'er yıl hapis istenen Zarrab'ın saçlarını ve sakalını kısalttığı, Atilla'nın da top sakal bıraktığı gözlendi. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, New York Barosu'na kayıtlı Türk avukatlardan Cahit Akyol, Amerikalı ve Türk gazeteciler izledi.



Duruşmada, Atilla'nın avukatları, 30 Ekim'de başlayacak ana davanın 27 Kasım tarihine alınmasını, müvekkillerinin adını temize çıkarmak istediğini, Türkiye'den Atilla lehine tanıklık etmek isteyen kişiler olduğunu ancak ABD'ye gelmek istemediklerini, söz konusu tanıkların video konferans aracılığıyla ifade vermek istediklerini söyledi. Atilla'nın avukatları ayrıca davanın düşürülmesi yönündeki taleplerinden geçici olarak vazgeçtiklerini ancak hazır olduklarında bunun için yeniden başvuracaklarını Yargıç Richard Berman'a aktardı. Zarrab ve Atilla'nın avukatları, savcılığın sunduğu belgelerin İngilzce'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce‘ye çevirilerine itirazları olduğunu, belgelerin uzman kişiler tarafından yeniden çevrilmesini istediklerini söyledi. Yargıç Richard Berman, jürili yargılamanın başlaması için 27 Kasım tarihinin uygun olup olmadığı konusundaki kararını savunma ve savcılık makamlarına ileteceğini açıkladı.



New York'ta görülen duruşmayı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Zarrab ve Atilla davasına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Daha önce Türkiye'deki yargı sürecini yakından izleyen ve dört bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi için açılan Meclis Soruşturma Komisyonu'nda da yer alan Aksünger duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Atilla'nın avukatlarından gelen talep üzerine Türkiye'den bazı tanıkların da video konferans aracılığıyla dinleneceğini söyledi. Türkiye'deki tanıklardan söz edilmesinin kendisine çok ilginç geldiğini belirten Aksünger, 'Çünkü o zaman bu davanın Türkiye'deki bir dava içerisinden takip edilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de bir dava görülmedi, orada bir mahkeme kurulmadı. Bunların hepsine takipsizlik kararları verildi. Tanıkların dosyada adı geçen kişiler olduğunu düşünüyorum. Onlar da tutuklanma gerekçeleri olduğunu düşünerek, telekonferans yapılmasını istediler" dedi.



Aksünger, Zarrab dosyasına ilişkin Türkiye'de bir yargıya varılmadığı için New York'ta duruşmayı izlediklerini söyledi ve "Acı olan da bu bence. Kimse Türk milletine bu davalardan dolay bedel ödetemez" dedi. Aksünger, "Yüce Divan kurulsaydı bakanlar olsun, Halkbank ve başka kamu kurumlarındaki bu konuyla ilgili hakkında iddia olan kişiler hakkında bir mahkeme kurulsaydı bugün buralarda bu eziyetler içerisinde olmayacaktık" diye konuştu. CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan da, ABD'deki dava sürecini yakından izlediklerini belirtti.



New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut da, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Jürili duruşmaların tarihi şimdilik 27 Kasım 2017 olarak belirlendi. Tabi bu tartışılacak. Halk Bankası avukatları Türkiye'de 15 şahitleri olduğunu ifade ettiler. Halkbank Genel Hakan Atilla'nın avukatı duruşmaların 27 Kasım'a ertelenmesini, 15 şahidin dinlenmesi gerektiğini belirtti. Bu şahitlerin de ABD'ye gelmeden internet üzerinden oluşturulacak bir sistemle dinlemesini istediler" diye konuştu.