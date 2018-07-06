Bir patates isyanı. Var ama Suriye'den ithal ediyoruz

Fiyat artışı ve ithalat ile gündemden düşmeyen patatese ilişkin yetiştiricisi de şikayetçi. Patates yetiştiricisi Mahmut Keskinli, pazar sorunundan dolayı ürünün ellerinde kaldığını dile getirdi

Son dönemde fiyat artışıyla ve ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Suriye'den ithalatıyla övündüğü patatese ilişkin yetiştiriciler de şikayetçi. Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 40 yıldır çiftçilik yapan Mahmut Keskinli, yetiştirdiği patateslerin elinde kaldığını söyledi.

Fakıbaba'nın, patates ithalatıyla ilgili olarak söylediği, "Suriye kardeştir, oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım?" sözlerini hatırlatan Keskinli, tarlasında ektiği patateslerin arasına uzanarak "Patates çok pazar yok" dedi.

Viranşehir ilçesinin Defterdar Mahallesi'nde 250 dönümlük tarlasında bin 500 ton patates yetiştiren Keskinli, tek sorunun pazar sorunu olduğunu ifade etti. Bakan Fakıbaba'yı tarlasına davet eden Keskinli, "Bakın burada birinci kalite patates var. Ne diye ithal ediyorsunuz? Patates elimizde kalıyor. Çünkü bizim pazar sorunumuz var. Kendi şehrinde ekilen, biçilen patatesi görmeyen bakanlık, bakan ama görmeyen bir bakanlık var" ifadesinde bulundu.

Yetiştirdiği patatesleri satacak yer bulamadığını vurgulayan Keskinli, sorunların bir an önce çözülmesi için doğru tarım politikasıyla çiftçinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Keskinli, elinde kalan patatesleri göstererek, "Patates var satış yok" dedi.