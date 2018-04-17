Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde Hayrettin Uçak dönemi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hayrettin Uçak seçildi. Hayrettin Uçak’ın hazırladığı mavi liste 144 oyla seçimi kazanırken, 4 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Rıza Seyyar’ın hazırladığı sarı liste 120 oy aldı

Ali Budak- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda ilk yarış Divan Başkanlığı için yaşandı. Divan Başkanlığı’na mavi liste Ege İhracatçı Birlikleri Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanı Mustafa Türkmenoğlu’nu aday gösterirken, sarı liste Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz’ü aday çıkardı. Yapılan seçim sonucunda Divan Başkanlığı’na Mustafa Türkmenoğlu seçildi.



‘Bu birlik hepimizin’



Genel Kurulda konuşan Hayrettin Uçak, çözüm odaklı bir yönetim sergileyeceklerini, bunu sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceklerini dile getirerek, ‘Manisa’dan Muğla’ya, Aydın’dan Denizli’ye, İzmir’den Balıkesir’e Egeli ihracatçılarımız bizim için çok değerlidir. Üyelerimizin önerileri bizi bir adım öne götürecektir. Yönetimimizde ben değil biz olacağız. Çünkü bu birlik hepimizindir. Yönetim Kurulu olarak 2 ayda bir değişik illerde üyelerimizle istişare toplantıları yaparak önerileri alacağız. Yönetim Kurulu olarak bu önerilerin takipçisi olacağız. Bu ulvi görev için çok ama çok heyecanlıyım’ dedi.



Uçak’a ilk tebrik Seyyar’dan geldi



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde dört yıldır başkanlık yapan ve görevi Hayrettin Uçak’a devreden Rıza Seyyar ise, ‘Asıl olan sektörümüzün sorunlarına çözüm üreten, birlikteliği koruyan ve ihracatın artırılması için çaba sarf eden yapıların oluşturulmasıdır. Ben de Hayrettin Bey gibi beni destekleyen, alın teri döken, koşturan, bütün arkadaşlarıma ayrıca genel kurula ilgi gösterip gelen ve oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olsun’ ifadelerini kullandı ve Hayrettin Uçak’ı tebrik eden ilk isim oldu.



Yönetim ve denetim kurulu



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu; Türkmen Türkmenoğlu, Emin Demirci, Murat Ödül, Mehmet Kırıcı, Martin Sanford, Mehmet Ata Özdemir, Hüseyin Vural Güleç, Cengiz Balık, Sıdık Demircan, Hasan Yılmaz.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu ise, Kenan Unat, Aydın Yıldırım, Özge Öz’den oluştu.