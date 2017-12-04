Enflasyon oranı ile zamlar netleşmeye başladı!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklisine enflasyon farkı, işçi ve Bağ-Kur emeklisine ise yüksek zam göründü

2017 yılının ikinci yarısında ilk 5 ayda enflasyon yüzde 4,94 oldu. Yıl sonunda enflasyon eğer yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memurlar enflasyon zammı alacak. Şu an da memurlar için 0,94 enflasyon zammı oluşmuş durumda. 2017'nin ilk 6 ayında memurlar yüzde 3 zammın yanında yüzde 1,76 da enflasyon zammı almıştı.



Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı 3+4'tür. Buna karşın 2017 yılının ikinci yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 4,94'tür. İkinci 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacak.



PROGRAMA GÖRE TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 4,02



Programda 2018'in Ocak-Temmuz dönemi için TÜFE tahmini yüzde 4.02 olarak ilan edilmişti. Bu durumda işçi ve Bağ-Kur emeklileri için 2018 yılı Temmuz ayında zam oranı yüzde 4.02; memur ve emeklileri içinse enflasyon farkı binde 2 olarak öngörülmüştü.



2017'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK



Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanacak. 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacak. İlk beş aydaki enflasyon rakamlarına göre, memurlar için 0,94 enflasyon zammı oluşmuş durumda.