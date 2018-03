ESBAŞ'da 2. Mükemmellik Zirvesi

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, 500 çalışanıyla mükemmellik yolunda her gün yeni bir adım atmayı hedef edindiklerini belirtti

- Bu yıl ikincisi düzenlenen Mükemmellik Zirvesi etkinliğinde, serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcilerine işlerinde kaliteyi, katma değeri artırmanın yolları anlatıldı. ESBAŞ Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Güler, bu toplantının Türkiye Kalite Derneği (KalDer) dostluğunun paylaşım etkinliği olduğunu söyledi.



ESBAŞ kalite yolculuğuna 2000 yılında çıktı



Etkinlikte paylaşılan bilgilerle mükemmellik yolunda tecrübe aktarımı olacağının aktaran Güler, ‘ESBAŞ olarak kalite yolculuğumuza 2000 yılında çıktık. O günden bu yana hiç durmadık. Sürekli kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. ESBAŞ'ta 7 KalDer değerlendiricisi bulunuyor. Bu az rastlanan bir durum ve bundan gurur duyuyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla ve inançla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu noktada da her yıl mart ayında zirveyi yapmayı amaçlıyoruz’ dedi.



500 çalışanla mükemmellik hedefinde her gün yeni bir adım

KalDer ile 2012'de imzaladıkları Ulusal Kalite Hareketi anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Güler, şunları kaydetti: Dışarıdan bakanlar bize 'aferin' diyor ama böyle bir değerlendirme olmaz. 2017'de KalDer'in değerlendirmesine tabi olduk ve aynı yıl 'Mükemmellik Ödülü'nü aldık. Mükemmel bir kuruluş olmak ve ESBAŞ'ı mükemmel yapmak için çıktığımız bu yolda tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı kendimize görev edindik. ESBAŞ olarak 500 çalışanımız ile mükemmellik yolunda her gün yeni bir adım atmayı hedef edindik.



‘Mükemmelik modelini içselleştirmek gerekiyor’

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ise mükemmellik modelini bir kere içselleştirdikten sonra sadece iş alanında değil her alanda mükemmeli aramak için girişimde bulunulduğunu vurguladı. Dünyanın çok hızlı değişim gösterdiğine değinen Pilavcı, yeni yöntemlerle başarıyı hedeflemek adına sürdürülebilir yöntemleri hedeflemek gerektiğini anlatarak, ‘Önce 'biz bu işin neresindeyiz' diyerek yolculuğumuz başlıyor. Her an öğrenerek devam eden bir yolculuk bu. Aslında bu modelde yaptığımız işi bütün paydaşlar için en mükemmel şeklide yapabilmek amacı var. Eğer bu modeli daha geniş kollara yayabilirsek başarabiliriz’ ifadelerini kullandı.