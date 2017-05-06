İzmir Ticaret Borsası, TARKEM'e ortak oldu

İzmir Ticaret Borsası, yüzde 1 hisse payı ile TARKEM ortakları arasına katıldı

Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı'nın kentle ilişkisinin yeniden kurulması için 2012 yılında 116 iş insanı ve kurum tarafından kurulan TARKEM'e (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) güçlü bir kurumsal ortak daha katıldı. İzmir Ticaret Borsası (İTB), TARKEM'e yüzde 1 oranında ortak oldu. Türkiye'de kamu-özel sektör ortaklığının güzel bir örneğini oluşturan TARKEM'de bu son katılımla birlikte kamu niteliğindeki kurumların payı yüzde 35 (İzmir Büyükşehir Belediyesi % 30, Konak Belediyesi % 1, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği % 1, Ege İhracatçı Birlikleri % 1, Ege Bölgesi Sanayi Odası % 1 ve İzmir Ticaret Borsası % 1) özel sektörün payı ise yüzde 65 oldu.



TARKEM İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin gündemine taşıdığı İzmir Tarih Projesi'ne dikkat çekerek, iş insanlarının sağladığı maddi ve manevi destek ile tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek yenilikçi bir iş modelini geliştirdi. Kültürel miras alanında Türkiye'ye örnek teşkil edecek nitelikteki TARKEM kamu-özel ortaklık modeli katılımcı planlama ilkeleri doğrultusunda, disiplinler arası bir yaklaşım ile tasarlandı.



'Ortaklık yapısı daha da güçlendirilecek'

TARKEM, kamu özel ortaklık modeli çerçevesinde Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı ile ilgili paydaşlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, kalkınma girişimlerinin tabandan tavana yaklaşımla geliştirilmesi, yerel ihtiyaçlara duyarlı, katılımı ve maliyet paylaşımını esas alan projelerin hayata geçirilmesi için çalışıyor.TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Yüce, İzmir Ticaret Borsası'nın TARKEM ortağı olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu karara destek veren İzmir Ticaret Borsası Başkanı Sayın Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu ve Meclisi'ne teşekkürlerini sundu. Yüce; "Tarihi Yenileme Alanı'nın kalkındırılması amacıyla oluşturduğumuz kamu - özel ortaklık modelinde yaptığımız statü değişikliği sonrasında Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklarımız arasına katıldı. Tarihi alanın yaşatılarak yenilenmesi ve turizme kazandırılması amacıyla yaptığımız çalışmalar için İzmir Ticaret Odası'nı da ortaklarımız arasına katılmaya bekliyoruz. Ortaklık yapımızı daha da güçlendirerek çalışmalarımızı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.