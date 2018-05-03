Konut Kredisi İçin Hangi Bankalar Tercih Edilmeli?

Ev sahibi olmak herkesin hayalidir, birçok genç evlenmeden önce gerek kendisinin gerekse de eşinin daha rahat bir hayat sürmesi ve kira derdinden kurtulmak için bir önce ev almak istiyor.

Ev sahibi olmak herkesin hayalidir, birçok genç evlenmeden önce gerek kendisinin gerekse de eşinin daha rahat bir hayat sürmesi ve kira derdinden kurtulmak için bir önce ev almak istiyor. Ancak ev fiyatların yüksek olması, alınan maaşların ev almak için yetersiz olması ister istemez bankaların sunduğu konut kredilerine yönelmeye zorluyor. Ülkemizde birçok banka konut kredisi kampanyası düzenleyerek ev almak isteyenlere düşük faizler ve cazip ödeme planı sunuyor. Kredi çekerek ev almak isteyen sayısı çok olunca bankalar bu konuda ciddi bir yarış içerisine giriyor, tabi bu durum en çok konut kredisi çekmek isteyenlerin işine geliyor.

Türkiye'de toplamda 25'i geçkin bankanın konut kredisi verdiğini düşünürsek tek tek bu bankaları dolaşıp kredi kampanyaları hakkında bilgi almak neredeyse imkansızdır. Bunun için en kolay yöntem ise kredi hesaplama araçlarıdır. Birçok Web sitesinin sunduğu bu hizmet sayesinde şube şube gezmeden en uygun konut kredisi veren bankaları bulmanız mümkün.

Kredi Hesaplamanın Avantajları Neler?

1- Şubelere gitmeden bankaların kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

2- Aynı vade oranı ve şartlarda hangi bankanın daha uygun kredi verdiğini tespit edebilirsiniz.

3- Tek bir tıklama ile kredi ön başvurusu yapabilir, eğer krediniz olumlu sonuçlanırsa hesabınıza paranız yatar.

4- Evrak v.b teferruatlarla uğraşmadan konut kredinizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Bankaların İnternet siteleri üzerinden kredi başvurusu yapmak aslında oldukça kolay tabi bunun için bankaların istediği şartlara uygun olmanız gerekiyor. Özellikle konut kredilerinde gelir belgesi, 18 yaşını doldurmuş olma ve kefil istenilen şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca kredi puanı da oldukça önemli etkenler arasında yer almaktadır.



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Ev Fiyatları Neden Yüksek?

Ülkemiz hızla gelişiyor, bu gelişme ise en çok emlak/konut sektöründe kendini göstermektedir. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleşen inşaat projeleri özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da oldukça aktif bir şekilde devam etmektedir.

Durum böyle olunca modern evlerin çoğalması, yapı dayanıklı ve görsel yönden zengin evlerin yapılması ister istemez ev fiyatlarını arttırmaktadır. Arsaların değerlenmesi, ev yapımı için kullanılan ürünlerin fiyatının dolar bazlı olduğu için artış göstermesi de ev fiyatlarının yüksek olmasında önemli rol oynuyor.

Konut Kredisi İçin Hangi Bankalar Avantajlı?

Bankaların sunduğu kredi faizleri genellikle aynı oranda olmaktadır ve çoğu zamanda kişiye göre farklılık göstermese de krediyi temin etme ve müşteri temsilcisinin inisiyatifi doğrultusunda küçük bir oranda faizde indirime gidilebiliyor ya da yapılan hayat, DASK gibi sigortalarda iyileştirme yapılabilmektedir.

Konut kredisi genellikle kredi türleri arasında meblağ olarak en yüksek fiyatlarda bulunuyor. Bu nedenle bankalar bu krediyi verirken biraz daha titiz davranıyor, konut kredisi için banka seçerken önceliğinizi maaşınızı aldığınız banka ile görüşmenizde yarar var.

Banka seçiminde ise en avantajlı kişiler emekliler oluyor, hem dosya işlemleri hem de kredi onay süreci oldukça hızlı gerçekleşen emeklilerin maaşını aldığı bankanın dışında bir bankadan kredi almak istemesi durumunda ise maaşını o bankaya taşıdığı taktirde ciddi avantajlar sağlanıyor.

Bankaların faiz oranlarına baktığımızda en cazip rakamları Ziraat, Garanti ve Halkbank sunuyor. Kredi çeşitliliği açısından ise Vakıfbank'ın gerçekleştirdiği 'Sarı Panjur' konut kredi kampanyası oldukça rağbet gören bir diğer alternatif olarak kullanılabilir.