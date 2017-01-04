Kruvaziyerde bu yıl da umut yok!

2016'da Alsancak Limanı'na sadece 34 gemi yanaşmıştı. 2017 için ise bu sayı sıfır olacak. İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, 2017 için 'Umut yok' açıklamasını yaptı

Aykut Polatlı-2016'yı da düşüşle kapatan



2016'da Alsancak Limanı'na gelen 34 kurvaziyer gemi sayısının 2017 yılında sıfır çekeceği açıklandı. Kruvaziyer firmaları Türkiye ve dolayısıyla İzmir'i listeden çıkardığı ortaya çıkarken İzmir Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin 2017 yılını kurtarmak için yurtdışında kruvaziyer firmalarını gelmesi için yaptığı yoğun çabalar da sonuç vermedi. Firmalar 2017 yılı için de kapılarını kapattı. İzmir'i merkez edinen İsviçreli MSC, İtalyan Costa Crociere gibi dev firmalar, Avrupalı turistin talep azlığından dolayı Türkiye seferlerini durdurma kararı aldı.



Miami'de tanıtım çalışması



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı



Kurvaziyerler huzur barış ister



Kruvaziyer turizminin bu aşamaya gelmesi ve 2017 yılında Alsancak Limanı'na hiçbir geminin yanaşmayacak olmasının ülkenin içinden geçtiği zor şartlar ile dünyanın içinde bulunduğu iktisadi ve siyasi değişimlerden kaynaklandığını da belirten Başkan Demirtaş, 'Bu tamamen ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullara dayalı. Burada herhangi bir patlama olduğu zaman kruvaziyer firmalarının bilet satmasına imkan yok. O nedenle de Türkiye şu anda dahil etmiyorlar. Hatta Yunanistan da kötü durumda çünkü Yunanistan bağlantı limanıydı. Türkiye olmayınca bağlantı limanlarına da gemi gelmiyor ve gemilerin gideceği yerlerde çok sınırlı. Çin'e, Güney Amerika'ya, Dubai'ye gittiler ama buradaki kadar çok müşteri bulamıyorlar ve para kazanamıyorlar. Onun için onlarda gelmek istiyorlar ama bu tamamen huzur ve barış ortamının gelmesine bağlı' açıklamasını yaptı.



2016'da hangi gemiler gelmişti?



Turizmde tarihi daralmanın yaşandığı 2016 yılı sonrasında 2017'de umut vadetmiyor. 2015 yılında 115 geminin geldiği İzmir Alsancak Limanı'na 2016'da 24 gemi yanaştı. Limana gelen gemiler ağırlıklı olarak Türk yolcuların taşındığı Yunanistan'a ve Yunan Adalarına sefer yapan gemiler oldu. Böylece kurvaziyer turizm verileri 2003 yılının da gerisine düştü.





Enflasyon çift haneye çıkmamalı



Demirtaş, 2016 enflasyonun yüzde 8.53 ile beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, 7Bu yıl petrol fiyatlarının artması, dolardaki artışın fiyatlara yansıması gibi enflasyon üzerinde baskı oluşturacak riskler var. Bu yüzden enflasyonun çift hanelere çıkmaması için etkin mücadele sürdürülmeli' dedi.

Demirtaş, "akam beklentilerimizin üzerinde. Üstelik bu yıl petrol fiyatlarında artış bekleniyor. Dolardaki yükselişin fiyatlar üzerinde de etkisi olacak. Bu riskler nedeniyle enflasyonun çift haneye ulaşmaması için enflasyonla etkin mücadele sürdürülmeli. Reel sektör olarak beklentimiz, enflasyonda daha düşük seviyelere inilmesi ve düşük enflasyon rakamlarının piyasa faizlerine bir an önce yansıması. Reel sektörün kredi imkanları da böylece artacak. Fiyat artışı ile mücadelede diğer önemli nokta da, üretim ve istihdamın kalıcı bir şekilde arttırılması. Bunun için bir taraftan istihdam üzerindeki vergi, sigorta gibi kamusal yükler azaltılırken, diğer taraftan girdi maliyetlerinin dünya standartlarına getirilmesi önem taşıyor' diye konuştu. 2016'yı da düşüşle kapatan kruvaziyer turizmi için 2017 daha da kötü geçecek. İzmir'in tanıtım ve turizminde önemli bir yara sahip olan kruvaziyer turizminde 10 yıllık yukarı bir ivmeden sonra 2015 yılından beridir Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı büyük bir düşüş yaşıyor.2016'da Alsancak Limanı'na gelen 34 kurvaziyer gemi sayısının 2017 yılında sıfır çekeceği açıklandı. Kruvaziyer firmaları Türkiye ve dolayısıyla İzmir'i listeden çıkardığı ortaya çıkarken İzmir Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin 2017 yılını kurtarmak için yurtdışında kruvaziyer firmalarını gelmesi için yaptığı yoğun çabalar da sonuç vermedi. Firmalar 2017 yılı için de kapılarını kapattı. İzmir'i merkez edinen İsviçreli MSC, İtalyan Costa Crociere gibi dev firmalar, Avrupalı turistin talep azlığından dolayı Türkiye seferlerini durdurma kararı aldı.İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş , Alsancak Limanı'na gelecek ve yanaşacak kruvaziyer firmalarıyla gemileriyle ilgili bu yıl umut olmadığını belirti. Başkan Demirtaş, yine de mücadeleden vazgeçmeyeceklerini Miami'deki turizm fuarında kurvaziyer firmalarını İzmir'e gelmeleri için ikna etmeye çalışacaklarını belirtti. Demirtaş, 'Şu anda herhangi bir umut yok, ancak biz mücadeleden vazgeçmiyoruz. Yine Mart ayında Miami'ye gideceğiz. Miami'de tekrar görüşmeler yapacağız. Umut ederim ki bu yaz sezonunda tekrar gemiler buraya gelmeye başlasın' dedi.Kruvaziyer turizminin bu aşamaya gelmesi ve 2017 yılında Alsancak Limanı'na hiçbir geminin yanaşmayacak olmasının ülkenin içinden geçtiği zor şartlar ile dünyanın içinde bulunduğu iktisadi ve siyasi değişimlerden kaynaklandığını da belirten Başkan Demirtaş, 'Bu tamamen ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullara dayalı. Burada herhangi bir patlama olduğu zaman kruvaziyer firmalarının bilet satmasına imkan yok. O nedenle de Türkiye şu anda dahil etmiyorlar. Hatta Yunanistan da kötü durumda çünkü Yunanistan bağlantı limanıydı. Türkiye olmayınca bağlantı limanlarına da gemi gelmiyor ve gemilerin gideceği yerlerde çok sınırlı. Çin'e, Güney Amerika'ya, Dubai'ye gittiler ama buradaki kadar çok müşteri bulamıyorlar ve para kazanamıyorlar. Onun için onlarda gelmek istiyorlar ama bu tamamen huzur ve barış ortamının gelmesine bağlı' açıklamasını yaptı.Turizmde tarihi daralmanın yaşandığı 2016 yılı sonrasında 2017'de umut vadetmiyor. 2015 yılında 115 geminin geldiği İzmir Alsancak Limanı'na 2016'da 24 gemi yanaştı. Limana gelen gemiler ağırlıklı olarak Türk yolcuların taşındığı Yunanistan'a ve Yunan Adalarına sefer yapan gemiler oldu. Böylece kurvaziyer turizm verileri 2003 yılının da gerisine düştü.Demirtaş, 2016 enflasyonun yüzde 8.53 ile beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, 7Bu yıl petrol fiyatlarının artması, dolardaki artışın fiyatlara yansıması gibi enflasyon üzerinde baskı oluşturacak riskler var. Bu yüzden enflasyonun çift hanelere çıkmaması için etkin mücadele sürdürülmeli' dedi.Demirtaş, "akam beklentilerimizin üzerinde. Üstelik bu yıl petrol fiyatlarında artış bekleniyor. Dolardaki yükselişin fiyatlar üzerinde de etkisi olacak. Bu riskler nedeniyle enflasyonun çift haneye ulaşmaması için enflasyonla etkin mücadele sürdürülmeli. Reel sektör olarak beklentimiz, enflasyonda daha düşük seviyelere inilmesi ve düşük enflasyon rakamlarının piyasa faizlerine bir an önce yansıması. Reel sektörün kredi imkanları da böylece artacak. Fiyat artışı ile mücadelede diğer önemli nokta da, üretim ve istihdamın kalıcı bir şekilde arttırılması. Bunun için bir taraftan istihdam üzerindeki vergi, sigorta gibi kamusal yükler azaltılırken, diğer taraftan girdi maliyetlerinin dünya standartlarına getirilmesi önem taşıyor' diye konuştu.