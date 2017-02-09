Otomotivde de ÖTV indirimi olacak mı? Bakan yanıtladı

Ekonomiyi canlandırmak için hükümetin aldığı tedbirlerin sorulması üzerine Ağbal, söz konusu tedbirlerin sonuçlarının görülmeye başladığını, özellikle büyüme tarafında geçen yılın üçüncü çeyreğindeki aşağı yönlü eğilimin yukarıya doğru gideceğini ifade etti.
Enflasyon konusunda dikkatli olduklarını vurgulayan Ağbal, piyasada moralleri düzeltecek, alışverişi canlandıracak seçici tedbirleri almaya çalıştıklarını kaydetti.
Son açıklanan vergi teşviklerinin piyasalara anında etki ettiğine dikkati çeken Ağbal, "Görüyorum ki bu son bir haftada açıkladığımız yeni destekler, vergi indirimleri gerçekten piyasada moralleri düzeltti, alışverişi canlandırdı. Kararı açıkladık, ertesi gün gazetelerde ilanlar başladı, alışveriş merkezlerinde herkes bu beyaz eşya, mobilya mağazalarına gitmeye başladı. Demek ki doğru bir karar aldık, ekonomi üzerinde bunun canlandırıcı etkisi olacak." diye konuştu
"Vergide bir kuruş dahi artış yapmayacağız"Son alınan tedbirlere ilişkin getirilen "popülist" yakıştırmalarına katılmadığını vurgulayan Ağbal, "AK Parti 15 yıldır iktidarda. Ne zaman seçim oldu da popülizm yaptı?" dedi. Ağbal, alınan tedbirlerin tamamen ekonominin bu devresine ilişkin düzenlemeler olduğunun altını çizdi.
Ekonominin canlandırılması gerektiğini dile getiren Ağbal, millete aş, iş, istihdam üretmenin hükümetin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
Maliye Bakanı Ağbal, vergi artışı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Her yerde de söylüyorum. 2017 yılında hiçbir vergide bir kuruş dahi artış yapmayacağız. Orta Vadeli Programımızı açıkladık, 2017 yılı bütçemizi yaptık. Bütçemizin gelir ayağındaki vergiler, harcama tarafı bellidir. Ekonominin ihtiyaçlarına bağlı olarak birtakım vergi indirimleri yaptık. Bir mali alanımız varsa, bu mali alanı ölçülü olmak koşuluyla kullanmak suretiyle ekonomide yukarı yönlü bir trendi oluşturacağız." diye konuştu.
"Otomotivde ÖTV indirimi yok"Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Başka sektörler için de vergi indirimi olacak mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe geçici bir vergi indirimi yaptık. Bu üç sektör dışında şu anda herhangi bir başka sektöre dönük bir vergi indirim çalışmamız yok. Otomobil sektörüyle ilgili dün de konuşuldu. Otomotiv sektörüyle ilgili geçen yıl sonu itibarıyla bir düzenleme yaparken de istişarelerde bulunduk ve o istişareler sırasında aslında otomotiv sektörünün özellikle yerli üretimin arttırılması, yerli üretimin desteklenmesi ve bu manada da ileriye dönük yatırım çabalarının daha fazla teşvik edilmesi bakımından sektörün talepleri oldu. Biz de her zaman şunu söyledik. Otomotiv sektörüne biz sadece bir gelir kaynağı olarak bakmıyoruz, Türkiye’nin bugün en önemli ihracat sektörlerinden bir tanesidir. İstihdama, katma değere çok önemli katkısı bulunmaktadır.
Biz şu anda otomotivde vergilemede yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu sistem doğru bir sistem ama özellikle yerli üretimin arttırılması bakımından sektörel teşviklerle ilgili ne talebiniz olursa Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı beraber otururuz bunları destekleriz. Onun için dün yaptığım açıklamadan asla otomotivde bir vergi indirimi, ÖTV oranlarında bir indirim anlaşılmasın. Sektörle de zaten böyle konuştuk. Üretimin ve yatırımın desteklenmesi anlamında birtakım talepleri var. O talepleri kendileriyle konuşacağız. Gerçekten otomotiv sektörü Türkiye’nin yıldız sektörlerinden bir tanesi ve biz bunu desteklemek istiyoruz ama ÖTV indirimi yok."