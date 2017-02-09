Otomotivde de ÖTV indirimi olacak mı? Bakan yanıtladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, BloombergHT-Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Ekonomiyi canlandırmak için hükümetin aldığı tedbirlerin sorulması üzerine Ağbal, söz konusu tedbirlerin sonuçlarının görülmeye başladığını, özellikle büyüme tarafında geçen yılın üçüncü çeyreğindeki aşağı yönlü eğilimin yukarıya doğru gideceğini ifade etti.



Enflasyon konusunda dikkatli olduklarını vurgulayan Ağbal, piyasada moralleri düzeltecek, alışverişi canlandıracak seçici tedbirleri almaya çalıştıklarını kaydetti.



Son açıklanan vergi teşviklerinin piyasalara anında etki ettiğine dikkati çeken Ağbal, "Görüyorum ki bu son bir haftada açıkladığımız yeni destekler, vergi indirimleri gerçekten piyasada moralleri düzeltti, alışverişi canlandırdı. Kararı açıkladık, ertesi gün gazetelerde ilanlar başladı, alışveriş merkezlerinde herkes bu beyaz eşya, mobilya mağazalarına gitmeye başladı. Demek ki doğru bir karar aldık, ekonomi üzerinde bunun canlandırıcı etkisi olacak." diye konuştu



"Vergide bir kuruş dahi artış yapmayacağız"