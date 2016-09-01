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    • Tağşişçiyi ifşa etmek yetmez

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aralarında et ve süt ürünü, bal, zeytinyağı, alkollü içeceğin bulunduğu taklit ve tağşiş yapılan veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 355 parti ürünü internet sitesinden açıkladı.

    01 Eylül 2016 Perşembe 18:58
    Tağşişçiyi ifşa etmek yetmez
    Aykut Polatlı - İzmir'den birçok firmanın yer aldığı listeyi değerlendiren İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Reha Keskinoğlu, taklit ve tağşişe, hileye sıklıkla başvuranların ticaretten men edilmesi gerektiğini belirtti. Keskinoğlu, gıda da hileye başvurulan ürünlerin maddi değerlerinin yüksek olduğunu asıl sorunun da buradan kaynaklandığını buna ek olarak denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini de belirtti. Soruna iki nedeninin olduğunu vurgulayan Keskinoğlu, 'Fiyatlar çok yüksek. Taklit ve tağşiş yapılan ürünlere baktığımızda fiyatları hep yüksek ürünler olduğunu görüyoruz. Ucuz olan üründe taklit ve tağşiş olmaz. Taklit tağşiş yapıyor ki güzel para kazanıyor. Fiyatı düşük bir şeyde taklit ve tağşiş yapmaya değer mi? Değmez. Bir de denetimin çok sık yapılmaması' dedi.
    Bu tür olaylara bulaşan firmalara da verilecek cezaların arttırılması gerektiğini söyleyen Keskinoğlu, 'Tahşiş ülkenin büyük problemi. Bunların önüne geçilmesi ve sıkı denetim lazım. Cezalar caydırıcı değil. caydırıcı olmalı. Bunun için Tarım Bakanlığı'nın gıda denetçi sayısı, gıda mühendisi sayısı arttırılmalı. Sahtekarlık yapan firmaların belli bir aşamadan sonra üretimine izin verilmemeli ya da ticaretten men edilmeli. Adamın kazandığı para ödediği cezadan fazla olduğu için adam bir daha yapıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım' diye konuştu. 

    Listede İzmir'den yer alan firmalar

    Et ve et ürünleri

    Yağmurcan Pide Lahmacun Salonu – Bornova
    Ege Et – Bornova
    Alkomer Gıda – Karşıyaka
    Doğa Et Ürünleri – Bornova
    Mervem Sofrası – Torbalı

    Süt ve süt ürünleri

    Emek Süt Ürünleri – Buca
    Hak Süt – Torbalı
    Emre Süt ve Süt Ürünleri – Torbalı
    İzmir Süt – Çiğli
    Fuat Özer Gıda-Tarım – Kiraz
    Türer Bitkisel Üretim – Seferihisar
    Araç Süt – Tire

    Bitkisel yağlar 

    Bozlu Yağ Gıda-Tarım Ürünleri – Torbalı
    Verde Yağ – Torbalı
    Muzaffer Tuzcuoğlu – Konak
    Balcı Yağ – Yenişehir
    Efes Odak – Torbalı
    Güney Tüketim Mamulleri – Kemalpaşa
    Hasat Ticaret – Torbalı
    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığı, Aralarında

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