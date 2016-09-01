Aykut Polatlı - İzmir'den birçok firmanın yer aldığı listeyi değerlendiren İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Reha Keskinoğlu, taklit ve tağşişe, hileye sıklıkla başvuranların ticaretten men edilmesi gerektiğini belirtti. Keskinoğlu, gıda da hileye başvurulan ürünlerin maddi değerlerinin yüksek olduğunu asıl sorunun da buradan kaynaklandığını buna ek olarak denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini de belirtti. Soruna iki nedeninin olduğunu vurgulayan Keskinoğlu, 'Fiyatlar çok yüksek. Taklit ve tağşiş yapılan ürünlere baktığımızda fiyatları hep yüksek ürünler olduğunu görüyoruz. Ucuz olan üründe taklit ve tağşiş olmaz. Taklit tağşiş yapıyor ki güzel para kazanıyor. Fiyatı düşük bir şeyde taklit ve tağşiş yapmaya değer mi? Değmez. Bir de denetimin çok sık yapılmaması' dedi.

Bu tür olaylara bulaşan firmalara da verilecek cezaların arttırılması gerektiğini söyleyen Keskinoğlu, 'Tahşiş ülkenin büyük problemi. Bunların önüne geçilmesi ve sıkı denetim lazım. Cezalar caydırıcı değil. caydırıcı olmalı. Bunun için Tarım Bakanlığı'nın gıda denetçi sayısı, gıda mühendisi sayısı arttırılmalı. Sahtekarlık yapan firmaların belli bir aşamadan sonra üretimine izin verilmemeli ya da ticaretten men edilmeli. Adamın kazandığı para ödediği cezadan fazla olduğu için adam bir daha yapıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım' diye konuştu.

Listede İzmir'den yer alan firmalar

Et ve et ürünleri

Yağmurcan Pide Lahmacun Salonu – Bornova

Ege Et – Bornova

Alkomer Gıda – Karşıyaka

Doğa Et Ürünleri – Bornova

Mervem Sofrası – Torbalı

Süt ve süt ürünleri

Emek Süt Ürünleri – Buca

Hak Süt – Torbalı

Emre Süt ve Süt Ürünleri – Torbalı

İzmir Süt – Çiğli

Fuat Özer Gıda-Tarım – Kiraz

Türer Bitkisel Üretim – Seferihisar

Araç Süt – Tire

Bitkisel yağlar

Bozlu Yağ Gıda-Tarım Ürünleri – Torbalı

Verde Yağ – Torbalı

Muzaffer Tuzcuoğlu – Konak

Balcı Yağ – Yenişehir

Efes Odak – Torbalı

Güney Tüketim Mamulleri – Kemalpaşa

Hasat Ticaret – Torbalı