Aykut Polatlı - İzmir'den birçok firmanın yer aldığı listeyi değerlendiren İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Reha Keskinoğlu, taklit ve tağşişe, hileye sıklıkla başvuranların ticaretten men edilmesi gerektiğini belirtti. Keskinoğlu, gıda da hileye başvurulan ürünlerin maddi değerlerinin yüksek olduğunu asıl sorunun da buradan kaynaklandığını buna ek olarak denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini de belirtti. Soruna iki nedeninin olduğunu vurgulayan Keskinoğlu, 'Fiyatlar çok yüksek. Taklit ve tağşiş yapılan ürünlere baktığımızda fiyatları hep yüksek ürünler olduğunu görüyoruz. Ucuz olan üründe taklit ve tağşiş olmaz. Taklit tağşiş yapıyor ki güzel para kazanıyor. Fiyatı düşük bir şeyde taklit ve tağşiş yapmaya değer mi? Değmez. Bir de denetimin çok sık yapılmaması' dedi.
Bu tür olaylara bulaşan firmalara da verilecek cezaların arttırılması gerektiğini söyleyen Keskinoğlu, 'Tahşiş ülkenin büyük problemi. Bunların önüne geçilmesi ve sıkı denetim lazım. Cezalar caydırıcı değil. caydırıcı olmalı. Bunun için Tarım Bakanlığı'nın gıda denetçi sayısı, gıda mühendisi sayısı arttırılmalı. Sahtekarlık yapan firmaların belli bir aşamadan sonra üretimine izin verilmemeli ya da ticaretten men edilmeli. Adamın kazandığı para ödediği cezadan fazla olduğu için adam bir daha yapıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım' diye konuştu.
Listede İzmir'den yer alan firmalar
Et ve et ürünleri
Yağmurcan Pide Lahmacun Salonu – Bornova
Ege Et – Bornova
Alkomer Gıda – Karşıyaka
Doğa Et Ürünleri – Bornova
Mervem Sofrası – Torbalı
Süt ve süt ürünleri
Emek Süt Ürünleri – Buca
Hak Süt – Torbalı
Emre Süt ve Süt Ürünleri – Torbalı
İzmir Süt – Çiğli
Fuat Özer Gıda-Tarım – Kiraz
Türer Bitkisel Üretim – Seferihisar
Araç Süt – Tire
Bitkisel yağlar
Bozlu Yağ Gıda-Tarım Ürünleri – Torbalı
Verde Yağ – Torbalı
Muzaffer Tuzcuoğlu – Konak
Balcı Yağ – Yenişehir
Efes Odak – Torbalı
Güney Tüketim Mamulleri – Kemalpaşa
Hasat Ticaret – Torbalı
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