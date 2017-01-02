Yeni yılla birlikte muayene ücretleri de arttı!

Yeni yılda hasta muayene ücretleri de arttı

2017 ile birlikte her şeye zam geldi. Zam gelen hizmetlerden biri de muayene ücreti oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2017'de vatandaştan aldığı muayene katkı payını artırdı. Daha önce 5 TL olarak alınan devlet hastanesi muayene ücreti yüzde 20'lik bir artış ile 6 liraya yükseldi. Eğitim ve araştırma hastaneleri için alınan ücret ise yüzde 40 arttı. 5 TL olan bu ücret de 7 liraya yükseldi. Üniversite hastanelerinden alınacak ücret ise yüzde 60'lık bir artış gösterdi ve 8 liraya yükseldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, duruma tepki gösterdi. Bu zammın ülkenin ekonomik koşullarına uygun olmadığını dile getiren Saydan, muayene ücreti tahsildarlığı yapmaktan bıktıklarını söyledi.



Vatandaşların eczanelerde tahsil edilen muayene ücretlerine tepki gösterdiğini de dile getiren Saydan, şunları söyledi: "Vatandaşlar haklı olarak, 'Beni sen mi muayene ettin, neden sen tahsil ediyorsun ' diyerek her gün eczanelerimizde bu tahsilat konusunda bize itiraz etmekte, gereksiz tartışma ve gerginlikler yaşanmaktadır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vatandaşlarımız eskiden 5 lira verdikleri devlet hastanelerindeki muayene ücreti için 6 lira, eğitim araştırma hastaneleri için verdikleri 5 lira yerine 7 lira verecekler. Üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise 5 liradan 8 liraya yükseldi. Özel hastanelerdeki muayene ücreti ise 12 liradan 15 liraya çıkarıldı. Vatandaşlarımızın reçetelerinde çıkan muayene katılım paylarında oluşan artışın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapıldığını, sadece tahsilatı bize istemediğimiz halde yüklenmiş olan muayene ücretlerindeki artışın bizimle hiçbir alakası olmadığını, görev ve sorumluluğumuz olmadığı halde üzerimizde kalan bu yükün artık üzerimizden alınması talebimizle birlikte kamuoyunun bilgisine sunarız."