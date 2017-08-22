13 yaşındaki kızı hamile bırakan sütçü çıktı!

İzmir Kiraz’da 4 aylık hamile 13 yaşındaki T.K. ile 8 aylık hamileyken devlet korumasında doğum yapan 13 yaşındaki M.A.’ya cinsel istismarda bulunan zanlıları belirlemek için yapılan DNA testleri sonuçlandı. M.A.’yı istismar eden kişinin tutuklu sütçü Y.K. olduğu ortaya çıktı. T.K.’yı istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan M.A. da sonuçlar uyuşmayınca tahliye oldu. Jandarma, küçük kızı hamile bırakan kişiyi arıyor

Küçük yaştaki kızların kaçırılması ve para karşılığı evlendirilmesiyle gündeme gelen İzmir’in Kiraz İlçesi’nde cinsel saldırı olaylarının ilki 13 Mart’ta ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.A.’nın rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Küçük kız ifadesinde, 28 yaşındaki sütçü Y.K. ile sevgili olduğunu, evlenmeyi planladığını anlattı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyerek DNA testi isteyen Y.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün koruma altına aldığı 8 aylık hamile M.A. bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğan bebekten alınan DNA örneği, tecavüz zanlısı Y.K.’nın örnekleri ile karşılaştırıldı. Test sonucu bebeğin babasının Y.K. olduğu kesinleşti.





T.K.’YI HAMİLE BIRAKAN ARANIYOR



Kiraz’da yaşanan ikinci olayda da 13 yaşındaki T.K. rahatsızlanarak gittiği hastanede 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. 6. sınıf öğrencisi küçük kız, evli ve 2 çocuk babası M.A.’nın (49), annesi evde yokken kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen M.A. tutuklandı. T.K.’nın bebeği koruma altındayken kürtajla alındı. Savcılığın isteğiyle bebek ile tutuklu M.A.’dan alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Rapor sonucunda küçük kızı hamile bırakan kişinin M.A. olmadığı belirlendi. DNA sonuçlarının mahkemeye gönderilmesinin ardından M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarma, DNA sonucunun ardından T.K.’ya cinsel saldırıda bulunan kişiyi belirlemek için çalışmalara başladı. Halen devlet korumasında bulunan T.K.’nın yeniden uzman kişiler eşliğinde ifadesinin alı-nacağı öğrenildi. T.K.’nın ilişki yaşadığı iddia edilen İ.Y.’den de kan örneği alınacağı, küçük kızın akrabalarının cinsel istismarına uğramış olma ihtimali nedeniyle yakınlarına da DNA testi uygulanacağı öğrenildi.