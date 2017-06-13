15 yaşındaki genç, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü

Fatih Mahallesi'nde yaşayan E.Y., bugün, saat 13.00 sıralarında, aileleri arasında husumet bulunan evli ve bir çocuk babası Berkan Demir'in Kınık ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda oturduğunu öğrendi. E.Y., plakasız motosikletiyle Demir'in bulunduğu kahvehaneye gitti. E.Y.'nin elinde pompalı tüfekle geldiğini gören ve kahvehanenin önünde oturan Demir, içeri kaçtı. İddiaya göre Demir, içeridekilere "Burada olduğumu söylemeyin" diyerek saklanmaya çalıştı. Ancak, kendisine engel olmak isteyen çevredekileri elindeki tüfekle korkutan E.Y., kahvehanenin camını kırıp, içerideki Demir'e ateş etti. Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Ardından içeri giren E.Y., kimseyi yerde kanlar içinde yatan Demir'in yanına yaklaştırmadı. E.Y., akaryakıt istasyonu çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerine suç aleti tüfekle teslim oldu. Demir'in ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Demir'in cesedi, otosi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan E.Y. ise emniyete götürüldü.
EVİNDE YANGIN ÇIKTI
Olaydan 2 saat sonra E.Y.'nin Fatih Mahallesi'ndeki ailesi ile yaşadığı evde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı sanılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
E.Y. ve öldürülen Demir'in aileleri arasında geçen 11 Haziran'da da kavga çıktığı ve olayların büyümesini araya giren komşularının önlediği öğrenildi. Demir'in öldürülmesinin ardından aynı mahallede karşılıklı evlerde oturan iki aile arasında tekrar olası bir gerginliğin yaşanmasına karşı tedbir amacıyla mahalleye Toplumsal Olaylara Müdühale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.