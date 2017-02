150 yıllık binanın enkazı kaldırılmadı çünkü...

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan 150 yıllık binanın enkazı hala kaldırılmadı. Bir esnaf, belediyenin önlem alarak sokağı kapattığını, binanın korunma kararı olduğu için enkazına dokunulamadığını ileri sürdü. Esnaf, "Ayaktayken korunamayan binanın enkazı korunuyor" dedi

Tarihi Kemaraltı Çarşısı'nda yıkılmak üzere olan 150 yıllık tarihi iki katlı binanın çevresi geçen ay sac malzemeyle kaplandı. Yıkılma ya da parça kopma olasılığına karşı alınan önlem binanın yıkılmasına engel olamadı. Bina büyük bir gürültüyle yıkılırken o sırada sokaktan kimsenin geçmemesi olası faciayı önledi. Binanın alt katında 15 yıldan bu yana demircilik yapan Özdemir Erol, son anda dışarı çıkınca kurtuldu. Olayın meydana geldiği 880 sokaktaki enkaz, üzerinden günler geçmesine rağmen kaldırılmadı.



Aynı bölgede dükkanı bulunan bir esnaf, bu görüntünün tarihi bir çarşıya yakışmadığını, bir an önce çalışma yapılması gerektiğini söyledi. İsminin yazılmasını istemeyen esnaf, şöyle dedi:



"Belediye gelerek sokağı yaya trafiğine kapattı. Koruma Kurulu izin vermediği için tarihi binanın enkazı kaldırılamadığı söylendi. Tescilli olmasına rağmen korunamayan bu binanın kaderi ayaktayken de aynı yıkıldıktan sonra da aynı. Ayaktayken korunamayan binanın enkazı korunuyor. Üstelik çevrede bu bina gibi kaderine terk edilmiş, her an yıkılma tehlikesi bulunan, can ve mal kaybına neden olacak binalar var. Bu değerler yıkılmadan enkaz olmadan bir an önce kurtarılmalı."