17 ilçede, 29 paket arıtma kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, nüfusu az olan küçük yerleşim yerlerinin evsel atık suları için paket arıtma tesisleri kuracak. İZSU'nun 17 ilçede kurulacağı 29 paket arıtma tesisi, daha düşük maliyetlerle daha yüksek performans sağlayacak

Avrupa Birliği standartlarında arıtılan yıllık kişi başına atık su miktarıyla yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranları yakalayan İzmir, yeni bir arıtma çalışması daha başlatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kurmaya hazırlanıyor.

İZSU, atık suların personel gerektirmeden, minimum alanda otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin ilkini Foça'nın Ilıpınar mahallesinde kuracak. Günde 130 metreküp kapasiteli tesisin ihalesi tamamlandı. Yapımına kısa zamanda başlanacak. Ilıpınar'ı Aliağa Çaltılıdere, Urla Özbek, Torbalı Ahmetli ve Torbalı Karakuyu tesisleri izleyecek.



2017'de yapım ihalesine çıkılması planlanan Özbek Paket Atık Su Arıtma Tesisi günde 195 metreküp, Çaltılıdere günde 130 metreküp, Karakuyu 320 metreküp evsel atık su arıtma kapasitesine sahip olacak. Günde 160 metreküp evsel atık suyun arıtılacağı Ahmetli Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin ihaleye çıkması için de alanın mera vasfının kaldırılması bekleniyor.



Otomatik ve pratik

24 tesis daha kurulacak

Oksijen ile temizlik

Kurulacak yeni sistemin çevreci, ekonomik ve son derece verimli olduğunu söyleyen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, paket arıtma tesislerini uygulanacağı yerin durumuna göre gömülü veya yerüstü olarak kurabileceklerini ifade ederek şu bilgileri verdi: 'Paket atık su arıtma sistemleri, biyolojik atık su arıtma tesisinin modifiye edilmiş halidir. Özellikle küçük yerleşimlerde biyolojik arıtmaya oranla yüksek performans sağlıyor. Arıtma olmayan bölgelerde ya da arıtmaya uzak yerleşimlerde foseptiklerden toplanan evsel atıklar uzak mesafelerdeki arıtmalara taşınıyor. Hem taşıma maliyetleri yüksek hem de foseptiklerden çekilen atık sular iletildikleri atık su artıma tesislerinde arıtma verimini olumsuz etkiliyor. Düşük nüfuslu yerleşim yerlerinde yüksek arıtma verimi, işletme kolaylığı sağlayan, düşük bakım gerektiren, gürültüsüz ve kokusuz çalışma, düşük yatırım ve işletme maliyeti ve estetik görünüm avantajları nedeniyle paket atık su arıtma tesislerini hayata geçiriyoruz. Bu tesislerin kapasitesini ihtiyacımıza göre arttırabileceğiz.'Buca'da hizmet veren Su Ürünleri Hali ve Sebze Hali için birer paket atık su arıtma tesisi yapmak için proje çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş'te Kaymakçı, Ovakent, Ertuğrul, Bergama'da Zeytindağ-Yenikent, Ayaskent –Göçbeyli, Torbalı'da Dağkızılca, Bülbüldere, Bayındır'da Çınardibi, Selçuk'ta Şirince, Zeytinköy, Kemalpaşa'da Dereköy, Vişneli, Kızılüzüm, Çambel, Yenikurudere, Menderes'te Efemçukuru, Urla'da Bademler, Seferihisar'da Düzce-Turgut, Ulamış, Dikili'de Kabakum, Aliağa'da Çakmaklı ve Bornova'da Çiçekliköy paket arıtma tesisleri için de planlama çalışmalarına başladı.Atık sular öncelikli olarak fiziksel arıtmadan geçiriliyor. Evsel atıklar ızgara yapısından geçirilerek atık su içinde yer alabilecek veya tesisin tesisat ve ekipmanına zarar verebilecek iri katı maddelerden temizleniyor. Daha sonra ön çökeltim havuzunda çökebilen maddeler atık sudan uzaklaştırılarak dengeleme havuzuna iletiliyor. Dengeleme havuzunda dengelenerek, paket atık su arıtma tesisine sabit ve homojen karekterdeki atık su girişi sağlanıyor. Atık sular dengeleme havuzunda yer alan atık su pompası ile biyolojik arıtmanın yapılacağı paket üniteye iletiliyor. Paket içinde doldurma, havalandırma, çökeltme, boşaltma ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Havalandırma aşamasında atık su içerisine oksijen verilerek mikroorganizmaların gelişmesi ve atık su içerisindeki kirletici organik maddelerin bu mikroorganizmalar tarafından parçalanarak tüketilmesi amaçlanıyor. Bu aşamada yeni mikroorganizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana geliyor. Böylece atık suyun arıtılması sağlanıyor. Mevzuata uygun olarak alıcı ortam standartlarını sağlayacak şekilde arıtılmış olan su, klorlama ünitesine gönderilerek bakteriler ve parazitler yok ediliyor.