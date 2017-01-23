2 milyon TL değerindeki eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

İzmir Selçuk'ta tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Selçuk'un Kalealtı Mevkii'nde bir kişinin gösterdiği fotoğraflar üzerinden elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede teknik takip yapan jandarma ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan kişinin Sefer D. olduğu öğrenildi. Ekipler Sefer D.'yi gözaltına aldı. D.'nin üzerinden çıkan fotoğraflarda 43 tarihi eser olduğu görüldü. Fotoğraflar üzerine jandarma ekipleri Sefer D.'nin evinde bir arama yaptı. Aramada aralarında Bizans Roma Dönemine ait Demeter Bahar Tanrısı heykelinin başı, aynı döneme ait altın para ve mühürlerin bulunduğu eserler ele geçirildi.



Öte yandan D.'nin verdiği ifade doğrultusunda ekipler Mustafa A.'nın da evinde bir arama yaptı. Buradaki aramalarda da 20 sikke, 26 taş eser, mercuk pusula, dedektör, yer ölçüm cihazı gibi malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Efes Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen eserlerin 2 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.