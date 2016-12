2017 için ortak dilek 'Barış'

Onlar hayatlarının ikinci baharını yaşarken İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde buluştular. Burada kurulan dostluklar ve sosyal etkinliklerle hayata yeni bir umutla, yeniden tutundular. Tıpkı yeni gelen yılı yeni bir ümitle bekledikleri gibi.. 2017 için ortak dilekleri ise “barış” oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projelerinden “Sağlıklı Yaş Alma Merkezi” yine renkli bir etkinliğe imza attı. Her yaşta genç kalmayı başarabilen Merkez sakinleri, yılbaşını coşkuyla karşıladı. Üçkuyular’daki merkez bünyesindeki üyelerin oluşturduğu ve “Umut Korosu” adı verilen müzik topluluğunun konseri, 2017’ye ilişkin umutları da tazeledi. Yeni yıl pastası “Barış içinde bir yıl” dilekleriyle hep birlikte kesildi.



Yılbaşı etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin de katıldı. 2016 gibi zor ve sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Özkan, “İzmir olarak umutluyuz, umutlu olmak zorundayız. Bizler, sizlere umut olmak, çare olmak zorundayız. Bunun için de el birliğiyle çalışıyoruz. 2017’nin ülkemize ve kentimize barış, huzur getirmesini diliyorum. İnşallah bu kötü günler geride kalır” diye konuştu.





Hayata tutundular



Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ne 4 yıldır devam eden 69 yaşındaki Gürcan Ertekin, duygularını şu cümlelerle dile getirdi:



“Bu merkeze geldiğimden beri hayatım değişti. Annem yatalak hastaydı. Onun vefatından sonra yalnız başıma ve boşlukta kaldım. Ancak Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’yle tanışmamla birlikte hayata tutundum; yaşamıma kaldığım yerden devam ediyorum. Burada arkadaşlıklarımız çok güzel, her zaman birbirimize destek oluyoruz. Vazgeçemeyeceğim bir yer burası.”



Umut Korosu Başkanı ve aynı zamanda 6 senedir Sağlıklı Yaş Alma Merkezi sakini olan İsmail İmer ise merkezde kendilerini daha iyi ifade ettiklerini, arkadaş çevrelerinin geliştiğini, aynı zamanda da sosyal yönden merkezin büyük kazanımları olduğunu söyledi.



5 seneden beri her gününün Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde geçtiğini belirten Güngör Kanatoğlu da “68 yaşında emekli hemşireyim. Emeklilikten sonra evde duramaz oldum, boşluğa düştüm. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi bana çok iyi geldi. Spordan takıya, yağlı boyadan seramik boyamaya kadar her türlü etkinliğe katılıyorum” şeklinde konuştu



Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin yuvası olduğunun altını çizen Cumhuriyet Pekcan ise, “61 yaşındayım ve 4 seneden beri buraya geliyorum. Bir yaştan sonra evimize kapanıp mutsuz olacağımıza, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi sayesinde her günümüz neşeli geçiyor. Burası bize çok iyi geliyor” dedi.