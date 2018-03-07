29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı açıldı

Türkiye'nin en önemli mobilya markaları, Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir'de vizyona çıktı. 11 Mart’a kadar açık kalacak MODEKO İzmir Uluslararası Mobilya Fuarı’nda 310 markanın yeni dönem koleksiyonlarını görmek mümkün

Ali Budak- MODEKO 29. Uluslararası



MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı İzmir’de açıldı. 310 üreticinin katılım gösterdiği fuar 5 gün sürecek. MODEKO İzmir Mobilya Fuarı’nın Uluslararası nitelik kazanması ile KOGEB destekleri de ikiye katlandı. İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın desteklerinin yanında Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile EGEMOB, OFİSMOD ve EMODER sektörel dernekler tarafından MODEKO destekleniyor.



29 yıldır düzenleniyor



Mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasında her geçen yıl katkısını arttıran MODEKO’nun, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları, ziyaretçilerine avantajlı iş fırsatları sunmaya devam ettiğini söyleyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, ‘MODEKO’yu hiç ara vermeden 29 yıldır düzenliyoruz. Katılımcılarımız büyüdü. Fuar alanımız büyüdü. Fuarımız büyüdü. Uluslararası nitelik kazandı. Katılımcılarımız sektörde takip eden değil takip edilen konumdalar. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına mobilya gönderen sektör temsilcilerimiz 2018 mobilya modellerini ilk kez görücüye çıkaracaklar. Organizasyonumuza büyük ilgi gösteren yerli ve yabancı alım heyetlerini kentimizde ağırlıyoruz’ dedi.



‘MODEKO’yu dünyaya açmak istiyoruz’



İzmir fuarcılığının katlanarak büyümeye devam ettiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu: Marble Fuarı’nı, Türkiye’de birinciliğe yükselttik. IF Wedding’te rakipsiziz. Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Agroexpo’yu düzenliyoruz. Ayakkabı ve zeytinyağı fuarlarında da iyi yerlere geleceğiz. MODEKO Fuarı’nı da daha da büyütmek ve dünyaya açmak istiyoruz. Tüm İzmir hep birlikte omuz vererek destekleyerek ve gelen konuklara da çok ilgi ve alaka göstererek, bütün sektörleri etkileyen, özellikle özel sektör ve turizme büyük artılar getiren İzmir’in fuarcılık geleneği büyüterek devam ettirme yolunda istekliyiz. Bunu başarmak ve öncülük yapmak bizim görevimiz.



Uluslararası fuarlarımız artıyor



MODEKO Fuarı’nın İzmir için büyük önem taşıdığını söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise, ‘29. MODEKO Fuarı’nı uluslararası boyutuyla açıyoruz. Uluslararası boyuttaki fuarlarımız artıyor. Bu bir rastlantıyla olmadı, bu bir çabayla oldu. Fuar



Bugünün teknolojisiyle yarınları buluşturuyoruz



İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, sergilenen ürünlerin bugünün teknolojisiyle yarının tasarımıyla buluştuğunu ve bu ürünlerin 50 metre kare dükkanlarda üretildiği söyledi. Koparan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden sanayileşme konusunda da yardım istedi.



2023 ihracat hedeflerine ulaşmakta MODEKO söz sahibi olacak



Konuşmaların ardından MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı kurdelesi kesildi.. Bu yıl MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’na sektörde söz sahibi 310 mobilya üreticisi katılıyor. Türkiye’nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir’de 50 bin metrekarelik alanın kullanıldığı organizasyon özel konsept ve seçkin tasarımlarından oluşan yeni trendler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Efor Fuarcılık’ın yurtdışı temsilcilikleri aracılığı ile yaklaşık 100 ülkeden alıcıların davet edildiği, önceden belirlenen 30 hedef pazar bölgesinden özel bir çalışma yapıldı. Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkelerinden oluşan özelliklede komşu ülkelerin ilgi gösterdiği ifade edildi. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmasında MODEKO’nun önemli bir söz sahibi olacak. Yerli ve yabancı mobilya sektör paydaşları 5 gün süreyle önemli iş bağlantılarına imza atacak. MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı İzmir’de açıldı. 310 üreticinin katılım gösterdiği fuar 5 gün sürecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , İzmir fuarcılığının katlanarak büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, ‘MODEKO Fuarı’nı da daha da büyütmek ve dünyaya açmak istiyoruz. Tüm İzmir hep birlikte omuz vererek destekleyerek ve gelen konuklara da çok ilgi ve alaka göstererek, bütün sektörleri etkileyen, özellikle özel sektör ve turizme büyük artılar getiren İzmir’in fuarcılık geleneği büyüterek devam ettirme yolunda istekliyiz’ dedi.MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı İzmir’de açıldı. 310 üreticinin katılım gösterdiği fuar 5 gün sürecek. MODEKO İzmir Mobilya Fuarı’nın Uluslararası nitelik kazanması ile KOGEB destekleri de ikiye katlandı. İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın desteklerinin yanında Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile EGEMOB, OFİSMOD ve EMODER sektörel dernekler tarafından MODEKO destekleniyor.Mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasında her geçen yıl katkısını arttıran MODEKO’nun, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları, ziyaretçilerine avantajlı iş fırsatları sunmaya devam ettiğini söyleyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, ‘MODEKO’yu hiç ara vermeden 29 yıldır düzenliyoruz. Katılımcılarımız büyüdü. Fuar alanımız büyüdü. Fuarımız büyüdü. Uluslararası nitelik kazandı. Katılımcılarımız sektörde takip eden değil takip edilen konumdalar. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına mobilya gönderen sektör temsilcilerimiz 2018 mobilya modellerini ilk kez görücüye çıkaracaklar. Organizasyonumuza büyük ilgi gösteren yerli ve yabancı alım heyetlerini kentimizde ağırlıyoruz’ dedi.İzmir fuarcılığının katlanarak büyümeye devam ettiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu: Marble Fuarı’nı, Türkiye’de birinciliğe yükselttik. IF Wedding’te rakipsiziz. Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Agroexpo’yu düzenliyoruz. Ayakkabı ve zeytinyağı fuarlarında da iyi yerlere geleceğiz. MODEKO Fuarı’nı da daha da büyütmek ve dünyaya açmak istiyoruz. Tüm İzmir hep birlikte omuz vererek destekleyerek ve gelen konuklara da çok ilgi ve alaka göstererek, bütün sektörleri etkileyen, özellikle özel sektör ve turizme büyük artılar getiren İzmir’in fuarcılık geleneği büyüterek devam ettirme yolunda istekliyiz. Bunu başarmak ve öncülük yapmak bizim görevimiz.MODEKO Fuarı’nın İzmir için büyük önem taşıdığını söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise, ‘29. MODEKO Fuarı’nı uluslararası boyutuyla açıyoruz. Uluslararası boyuttaki fuarlarımız artıyor. Bu bir rastlantıyla olmadı, bu bir çabayla oldu. Fuar izmir hayata kazandırılmasaydı, bu durumlar gerçekleşmeyebilirdi. MODEKO 29 yıl bu başarıyı sürdürdü. 27 ülkenin katıldığı, tüm illerden katılımın olduğu bu fuar oldukça sevindirici’ dedi.İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, sergilenen ürünlerin bugünün teknolojisiyle yarının tasarımıyla buluştuğunu ve bu ürünlerin 50 metre kare dükkanlarda üretildiği söyledi. Koparan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden sanayileşme konusunda da yardım istedi.Konuşmaların ardından MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı kurdelesi kesildi.. Bu yıl MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’na sektörde söz sahibi 310 mobilya üreticisi katılıyor. Türkiye’nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir’de 50 bin metrekarelik alanın kullanıldığı organizasyon özel konsept ve seçkin tasarımlarından oluşan yeni trendler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Efor Fuarcılık’ın yurtdışı temsilcilikleri aracılığı ile yaklaşık 100 ülkeden alıcıların davet edildiği, önceden belirlenen 30 hedef pazar bölgesinden özel bir çalışma yapıldı. Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkelerinden oluşan özelliklede komşu ülkelerin ilgi gösterdiği ifade edildi. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmasında MODEKO’nun önemli bir söz sahibi olacak. Yerli ve yabancı mobilya sektör paydaşları 5 gün süreyle önemli iş bağlantılarına imza atacak.