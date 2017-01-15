3 ay sürecek iş, son teknoloji ile iki günde bitiyor

İZSU Genel Müdürlüğü, sık sık arıza yapan iletim hatlarını son teknolojiyi kullanarak kazı ve dolgu yapmadan, hattı değiştirmeden yeniliyor. Mevcut boru içine boru sürülerek yapılan uygulama ile 2-3 ay sürecek çalışmalar iki günde bitiriliyor. Yeni yöntem son olarak Dikili ve Çiğli Harmandalı’da uygulandı

Türkiye’ye örnek çevre yatırımlarıyla rekora koşan İZSU Genel Müdürlüğü, son teknolojiyi kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez Dikili’nin Bahçeli bölgesinde 15 kuyunun suyunu ileten 2.8 kilometrelik iletim hattının 1.5 kilometresini, özel bir yöntemle “değiştirilmeden” yenileyerek bir ilki gerçekleştiren İZSU, iletim hattının geri kalan kısmındaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların mısır tarlaları ve zeytin bahçeleri arasından geçen ve kazı yapılması halinde ciddi sıkıntı yaratacak yenileme çalışmasında, 500 milimetre çaplı eski boru hattı yerinde kaldı. Mevcut borunun içine özel kevler denilen malzemeden üretilmiş, içi polietilen kaplı, yüksek basınca dayanıklı yeni boru sürüldü. 458 milimetre çapındaki bu özel borular ikiye bölünerek 600 metrelik parçalar halinde asbest borunun içine yerleştirildi. 2 ay sürecek çalışma iki günde bitirildi. Diğer kuyulardan ilçeye takviye yapılarak su kesintisi süresi 19 saate indirildi. Böylelikle Dikili halkı 35 yıl ömürlü, sağlıklı içme suyu hattına sahip oldu.





Trafik aksamadı, kesinti süresi azaldı



Menemen kuyularından Harmandalı’ya su aktaran Anadolu Caddesi üzerindeki pompa istasyonunun çıkış hattı da aynı yöntemle değiştirilmeden yenilendi. 800 metrelik iletim hattında gerçekleştirilen çalışma ile özel borular ikiye bölünerek 400 metrelik parçalar halinde boru içine yerleştirildi. Yoğun trafiğin olduğu bölgede 3 ay sürecek çalışmalar 50 saat içinde bitirildi. Yollarda kazı, dolgu ve asfalt çalışması da yapılmadı. Çok sık arıza yapan ve su kaçaklarına neden olan bu hattın yenilenmesi ile Harmandalı bölgesinde yaşanan sıkıntılar da sona erdi.



Geçtiğimiz yıl Dikili’de ilk kez uyguladıkları yöntemin başarılı olması nedeniyle bu yıl yine Dikili ve Harmandalı’da aynı teknolojiyi kullandıklarını söyleyen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Bu yöntemi arızalara neden olan kısa ve çapı 500 milimetre olan iletim hatlarında uygulayabiliyoruz. Özel boruların basınca dayanıklı ve uzun ömürlü olması bizim için çok önemli” diye konuştu.



