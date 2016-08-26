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    • 3 gün sonra düğünü vardı, kazada öldü

    İzmir'in Bergama İlçesi'nde, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Umur Karazeybek, öldü. Manisa'nın Soma İlçesi'nde özel bir kömür ocağında çalışan maden teknikeri Karazeybek'in, 3 gün sonrası için düğün tarihi belirlediği ifade edildi

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 14:07
    3 gün sonra düğünü vardı, kazada öldü
    Bergama'nın Bölcek Mahallesi'ndeki bir müzikholde saat 05.00'e alkol alıp eğlendiği belirtilen Umur Karazeybek, Soma'daki evine dönmek üzere 45 YB 7629 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bergama-Kınık Karayolu Mentönü Mevkii'ne geldiğinde, otomobil yol kenarındaki mıcırın etkisiyle kontrolden çırarak takla attı, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kemer takmadığı belirlenen Karazeybek, otomobilde sıkışarak öldü. Karazeybek'in jandarma ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan cesedi, Bergama Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Karazeybek'in cesedi, buradaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Tuğçe Kurt ile nişanlı olan ve 27 Ağustos Cumartesi günü yapılacak düğünün davetiyeleri bile dağıtılan, Soma'daki bir kömür ocağında maden teknikeri olan Karazeybek'in ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Bergama, Bergama Kaza, Umur Karazeybek

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