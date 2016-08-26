Haber Kaynağı: DHA

Bergama'nın Bölcek Mahallesi'ndeki bir müzikholde saat 05.00'e alkol alıp eğlendiği belirtilen Umur Karazeybek, Soma'daki evine dönmek üzere 45 YB 7629 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bergama-Kınık Karayolu Mentönü Mevkii'ne geldiğinde, otomobil yol kenarındaki mıcırın etkisiyle kontrolden çırarak takla attı, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kemer takmadığı belirlenen Karazeybek, otomobilde sıkışarak öldü. Karazeybek'in jandarma ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan cesedi, Bergama Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Karazeybek'in cesedi, buradaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Tuğçe Kurt ile nişanlı olan ve 27 Ağustos Cumartesi günü yapılacak düğünün davetiyeleri bile dağıtılan, Soma'daki bir kömür ocağında maden teknikeri olan Karazeybek'in ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.