3 gündür kayıp balıkçıya ulaşılamıyor

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndan geçen cuma günü balığa çıkan 54 yaşındaki Ramazan Okalan'ın teknesi Çiğli İlçesi'nin Tuzla Mevkii kıyısında çalışır halde bulundu. Kayıp balıkçının izine, 3 gündür süren arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı

Oto tamirciliği yaptıktan sonra emekli olup balıkçılık yapmaya başlayan evli ve 1 çocuk babası Ramazan Okalan, 6,5 metre uzunluğundaki teknesiyle geçen cuma öğleden sonra balık avlamak üzere Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndan tek başına denize açıldı. Akşam geç saatlere rağmen dönmeyen Okalan'a cep telefonundan ulaşamayan ailesi ve yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verdi. İhbar üzerine, diğer balıkçıların da katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Çiğli İlçesi'nin Tuzla Mevkii'ndeki eski Rauf Paşa Dalyanı kıyılarında tekne çalışır halde bulundu ancak Okalan'a ulaşılamadı. 3 gündür süren aramalara rağmen Okalan'ın izine rastlanmadı. Okalan'ın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.