3 yaşındaki çocuk, tabanca ile oynarken yaralandı!

İzmir'de tabanca ile oynayan 3 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması ile ağır yaralandı

İzmir Konak'ta bir çocuk babasının silahı ile yaralandı. Olay Kocakapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 yaşındaki M.A.B. isimli çocuk, babasının ruhsatsız tabancası ile oynamaya başladı. Küçük çocuk tabanca ile oynarken, tetiğe bastı. İçinde kurşun olan tabanca ateş alarak, küçük çocuğu karnından yaraladı. Yakınları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 3 yaşındaki bir çocuğun elinde silahın ne aradığı ise soru işaretlerine neden oldu?