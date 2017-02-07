30 Nisan geçer herkes spotçuya döner

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bu durum spotçuları tedirgin etti. Yine de vatandaşların en uygun fiyatları kendilerinde bulabileceklerine söyleyen işletme sahipleri ÖTV indiriminin biteceği 30 Nisan'ı bekliyor

Aykut Polatlı-Bakanlar Kurulu bazı ürünlerin vergi oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyaların

Herhangi bir şekilde, evlenirken daha uygun olsun diye beyaz eşya almak için olsun ya da lazım olan bir elektronik alet için alışveriş yapılan spotçular ÖTV indiriminden tedirgin olsalar da indirimden korkmuyor. 'Kim korkar ÖTV indiriminden' diyen Serkan Bozkurt, kendilerinin müşterilerinin ayrı olduğunu dile getiriyor ve, 'Bizim müşterimiz ayrı. İllaki bir azalma bekliyoruz ama bu çok düşük olacak. Mağazadan almak isteyen tabii ki olacak ama vatandaşlarımız unutmasınlar ki ne kadar indirim olursa olsun mağazadan alınacak 1 beyaz eşyaya karşılıklı buradan 3 hatta 4 beyaz eşya alabilecekler. Anlayacağınız biz korkmuyoruz. Yıllardır buradayız, bir o kadar daha kalırız. Piyasa bizden sorulur. Azalma da bizim için 30 Nisan'da bitecek. Biz ÖTV indiriminin biteceği 30 Nisan'ı bekliyoruz. Bizim için önemli olan düğün sezonuna denk gelmemesiydi. Öyle de oldu. O yüzden bizlik bir sorun yok. Şu anda işlerimizde çok iyi gidiyor' dedi.



Biz korkmuyoruz



Diğer bir spotçu Mehmet Bulut, yapılan ÖTV indiriminin kendilerinin yapamayacağını, ancak kendilerinde sıfırdan ayırt edilemeyecek 2. el beyaz eşya bulunduğunu belirtti. ÖTV indiriminin mağazalarda bulunan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde geçerli olduğunu, bir nevi piyasayı canlandırmak için yapıldığını söyleyen Bulut, kendilerinin bu indiriminin dışında tutulduğunu sözlerine ekleyerek, 'Biz oyun dışıyız. ÖTV indiriminden biz faydalanamıyoruz. Zaten ürünlerimiz 2. el. ÖTV indirimiyle ilgili olarak tabii ki bizi tedirgin etti ama buraya gelen müşterilerimiz buraya niye geldiklerini biliyorlar. Burada çok uygun fiyatlarla tüm ihtiyaçlarını halledebiliyorlar. Zaten biz spotçularda ne ararsanız var. Tek bir spotçudan tüm eşyaları alabilirsiniz. Buraya gelen vatandaş indirim ve ucuzluk için geliyor. Hangi vergiyi kaldırırsa kaldırsınlar, ne indirim yaparlarsa yapsınlar halen en ucuz yer spotçular olacak. Biz korkmuyoruz, hodri meydan' diye konuştu.



Bakanlar Kurulu bazı ürünlerin vergi oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyaların ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Haberin duyulması ile spotçu lar tedirginlik yaşarken vatandaşların halen en uygun ürünü kendilerinde bulabileceklerini söyleyerek 'Hodri meydan' dedi.Herhangi bir şekilde, evlenirken daha uygun olsun diye beyaz eşya almak için olsun ya da lazım olan bir elektronik alet için alışveriş yapılan spotçular ÖTV indiriminden tedirgin olsalar da indirimden korkmuyor. 'Kim korkar ÖTV indiriminden' diyen Serkan Bozkurt, kendilerinin müşterilerinin ayrı olduğunu dile getiriyor ve, 'Bizim müşterimiz ayrı. İllaki bir azalma bekliyoruz ama bu çok düşük olacak. Mağazadan almak isteyen tabii ki olacak ama vatandaşlarımız unutmasınlar ki ne kadar indirim olursa olsun mağazadan alınacak 1 beyaz eşyaya karşılıklı buradan 3 hatta 4 beyaz eşya alabilecekler. Anlayacağınız biz korkmuyoruz. Yıllardır buradayız, bir o kadar daha kalırız. Piyasa bizden sorulur. Azalma da bizim için 30 Nisan'da bitecek. Biz ÖTV indiriminin biteceği 30 Nisan'ı bekliyoruz. Bizim için önemli olan düğün sezonuna denk gelmemesiydi. Öyle de oldu. O yüzden bizlik bir sorun yok. Şu anda işlerimizde çok iyi gidiyor' dedi.Diğer bir spotçu Mehmet Bulut, yapılan ÖTV indiriminin kendilerinin yapamayacağını, ancak kendilerinde sıfırdan ayırt edilemeyecek 2. el beyaz eşya bulunduğunu belirtti. ÖTV indiriminin mağazalarda bulunan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde geçerli olduğunu, bir nevi piyasayı canlandırmak için yapıldığını söyleyen Bulut, kendilerinin bu indiriminin dışında tutulduğunu sözlerine ekleyerek, 'Biz oyun dışıyız. ÖTV indiriminden biz faydalanamıyoruz. Zaten ürünlerimiz 2. el. ÖTV indirimiyle ilgili olarak tabii ki bizi tedirgin etti ama buraya gelen müşterilerimiz buraya niye geldiklerini biliyorlar. Burada çok uygun fiyatlarla tüm ihtiyaçlarını halledebiliyorlar. Zaten biz spotçularda ne ararsanız var. Tek bir spotçudan tüm eşyaları alabilirsiniz. Buraya gelen vatandaş indirim ve ucuzluk için geliyor. Hangi vergiyi kaldırırsa kaldırsınlar, ne indirim yaparlarsa yapsınlar halen en ucuz yer spotçular olacak. Biz korkmuyoruz, hodri meydan' diye konuştu.