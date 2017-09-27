5 yaşındaki kıza, babasından inanılmaz şiddet!

İzmir'de bir baba, kızına yaptığı işkence ile gündeme geldi. Kızı yatağına çişini yaptığı için onu darp eden sonra da kolunu yakan babaya ceza yağdı

Acı olay İzmir Karabağlar'da geçtiğimiz 15 Haziran tarihinde yaşandı. İddiaya göre 8 yıldır evli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki İlhami P., 5 yaşındaki kızı P.B.P. altını ıslatarak yatağından kalktı. Küçük kız babasına, "Ben kardeş istiyorum, ne zaman kardeş yapacaksınız" diye sordu. Kızının altını ıslatmasına sinirlenen baba, küçük kızının karnına ve başına tekme ile vurmaya başladı. Bununla da kalmayan baba, mutfaktan çakmak alarak kızının kolunu yaktı.



Anne Damla P. ise bu anları telefon kamerası ile kaydetti. Baba, sigarasını da kızının üzerinde söndürmeye kalkınca, anne buna izin vermedi.



Polisin önünde de tehdit etti

Damla P., daha sonra durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, İlhami P.'yi gözaltına aldı. Polisler İlhami P.'yi götürmek isterken, o polislerin yanında da tehditlerine devam ederek, "Seni de, çocuğu da, kendimi de öldürürüm. Katliam yaparım" dedi.Sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan İlhami P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlhami P., hakkında savcı iddianame hazırladı.Davanın ilk duruşmasında İlhami P., çocuğunu korkutmak için çakmağı yaktığını ancak ateşi koluna değdirmediğini iddia etti. Eşini tehdit etmediğini de ileri süren baba, suçlamaları kabul etmedi.Anne Damla P., ise eşinin kendisini daha önce de darp ettiğini, ancak öfke ile eşinin kendisini ve çocuğunu darp ettiğini söylediğini belirterek, eşinden şikayetçi olmadı. Damla P., görüntüleri kaydetme nedenini de eşine öfkeliyken neler yaptığını göstermek olduğunu söyledi.Daha sonra mahkeme heyeti Damla P.'nin çektiği görüntüleri izledi. Görüntülerde ise babanın, kızının yanına giderek kolunu çakmakla yaktığı, eziyet ettiği, eşi engel olmaya çalıştıkça ona tekme attığı görüldü.Hakim Mehmet Şahiner, duruşmanın sona geldiğini söyleyerek sanık İlhami P.'den son sözünü sordu. Sanık, pişman olduğunu söyledi. Hakim, müşteki Damla P.'nin eşinden şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanığın hakaret suçlamasından beraat ettiğini; sanığın eşini ölümle tehdit etmesi suçundan işleniş şekli, kastın yoğunluğu nedeniyle 2 yıl ile cezalandırıldığını, sanık lehine takdir indirim uygulamasını gerektiren bir nedenin bulunmadığını; sanığın kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna yönelik eziyet suçundan suçun işleniş şekli, çocuk üzerinde getirecek psikolojik tahribat ile eylemin kastı gözetilerek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Sanık lehine tahrik indirim uygulamasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirten hakim, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının sonucu olarak cezanın infazı tamamlanıncaya kadar çocuğunun velayetinden yoksun bırakıldığını, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı ilk celsede bitirdi.