5 yıllık iskelet, tarihe ışık tutacak!

Günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen Yeşilova Höyüğü'nden çıkarılan 5 bin yaşındaki iskeletler üzerinde tespit edilen DNA izleri tarihe ışık tutacak

Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin yaptığı açıklamada, Anadolu'nun tarihi en eskiye dayanan kazı alanları arasında yer alan Bornova'daki Yeşilova Höyüğü'nde bulunan 5 bin yıllık şakak kemiği üzerinde ABD'li bilim insanlarının çalışma yürüttüğünü belirtti.



Bölgenin tarihine ışık tutması beklenen buluntunun üzerindeki DNA izinin yetersiz görülmesi üzerine yeni örnekler istendiğini dile getiren Derin, kazı alanından çıkardıkları 5 bin yıllık 3 iskeletten daha örnekleri inceleme için bu ülkeye gönderdiklerini ifade etti.



Derin, bu örneklerin uygun bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



"Tarihi kazılarda antik DNA metodu son dönemde yaygınlaştı. Yeşilova Höyüğü'nden çıkan iskeletlerde de bu çalışmanın yapılmasını istedik. İlk örnekte bazı kirlenmelerden dolayı DNA izi sağlıklı değildi. Yeni örneklerde ise antik DNA keşfedildi. Bilim insanlarının yaptığı çalışma sonrası tarihi bilgiler elde edeceğimize inanıyoruz. Biz aslında burada sadece buluntular üzerinde çalışmıyoruz. Bizzat insan kalıntıları üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Ancak DNA analizleri bize önemli bilgiler verecek."



Antik DNA çalışmasının İzmir'in, Anadolu'nun tarihine inmek için bir fırsat olacağı bilgisini veren Derin, "Temel hedefimiz insanı anlamak. Binlerce yıl önce burada yaşayan, yerleşen insan topluluklarının kim olduğunu öğrenmek." ifadelerini kullandı.



Derin, iskeletleri çok titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkardıklarını, diş hekimlerinin kullandığı incelikte aletlerle çalıştıklarını dile getirerek bulunan iskelet örneklerinin genelde "vücut bütünlüğünün korunduğu" bilgisini verdi.



Antik DNA çalışmaları İzmir'de yapılacak



İzmir'in içindeki en eski yerleşim alanı

Bugüne kadar antik DNA için kemiklerden alınan küçük örnekleri ABD'deki üniversitelere gönderdiklerini kaydeden Zafer Derin, bundan sonra Türkiye'de de benzer araştırmaların yapılması için Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliğine gideceklerini belirtti.Derin, 2018 yılında doktora düzeyinde çalışmalar yapacak bilim insanı yetiştireceklerini ifade ederek, bölgede gelecekte Türk araştırmacıların "insanlık tarihi" için önemli bilgiler elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.Yeşilova Höyüğü'nün 2003 yılında Bornova ilçesinde keşfedilmesiyle kentin tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine dayandığı tespit edilmiş, Neolitik dönemden Roma dönemine kadar birçok kültürün bölgede yaşadığı anlaşılmıştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesinin desteğiyle sürdürülen kazılarda, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan ve deri işlemeciliğinde kullanılan çok miktarda taş ve kemik aletin yanı sıra Ana Tanrıça heykelinin yaklaşık 4 santimetre boyundaki başı, ayı heykelciği, 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri gibi tarihe ışık tutan buluntulara rastlanmıştı.Buluntular, günümüzden binlerce yıl önce yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin, mutfak kültüründen aile yapısına kadar birçok alanda yeni bilgiler sunmuştu.