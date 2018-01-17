9. kattan atlayan genç kızın durumu ağır!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 9'uncu kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülen Gamze D. (23) ağır yaralandı

9. kattan atlayan genç kızın durumu ağır!

Olay, dün akşam saatlerinde Örnekköy Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Gamze D., 9'uncu kattaki evinin yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki balkonundan kendini boşluğa bıraktı. O sırada evde olan annesi S.D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gamze D.'yi yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan genç kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #intihar
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