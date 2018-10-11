Adliye olayında 22 kişi Ege Üniversitesi'nde

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Adliyesi'nde yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit gazı nedeniyle zehirlenerek Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti

Gazdan etkilen vatandaşların durumu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Budak “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisimize gazdan etkilenen 22 kişi getirildi. Bu kişilerden 5’i polis, 2’si ise 112’ye bağlı sağlık çalışanı. Şu anda 1 vatandaşımızın durumu ağır, onun dışında genel durumları iyi. Üniversitemiz yönetimi, dekanımız, başhekimimiz ve personelimiz seferber olmuş durumda. Biz de vatandaşlarımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner’in kendilerini aradığını ifade eden Prof. Dr. Budak, gazdan etkilen vatandaşların durumu ile ilgili olarak kendilerine bilgi verdiklerini söyledi.

Bugün saat 11.00 sıralarında İzmir Adliye Sarayı’nda gerçekleştirilen bakım çalışmaları esnasında sızan karbondioksit gazının binaya yayılması ile 22 vatandaş gazdan etkilenerek zehirlenmişti. (Ege Ajans)